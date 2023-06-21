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強化連結 侯幕僚張其強接國民黨副秘書長

記者程遠述／台北21日電
國民黨前主席吳伯雄（右）與國民黨總統參選人侯友宜（左）會面後，公開呼籲藍軍支持者堅定團結。(翻攝侯友宜臉書)
國民黨前主席吳伯雄（右）與國民黨總統參選人侯友宜（左）會面後，公開呼籲藍軍支持者堅定團結。(翻攝侯友宜臉書)

國民黨昨宣布，聘任新北市前副秘長張其強為國民黨副秘書長。張其強同時也是侯友宜競選工作室團隊重要幕僚，國民黨指出，張其強也在2015年時擔任過國民黨主席朱立倫首次接任黨主席時的辦公室主任，對政黨黨務工作十分熟稔，盼能借重其長才，強化中央與侯友宜團隊的溝通管道。

國民黨總統參選人侯友宜持續整合藍營，國民黨前主席吳伯雄昨上午和侯友宜會面，隨後發表聲明，呼籲藍軍支持者堅定團結在一起，在侯友宜的帶領下，重新贏回總統大選，並在立法院取得過半支持力量，台灣才有機會，撥亂反正，轉危為安。

吳伯雄說，為了兩岸的和平，避免兵戎相見，總統選舉事關重要，民眾應同心協力，再一次推動政黨輪替，終結民進黨執政下的危局，他2008年擔任國民黨主席時，曾結合所有在野力量，終結民進黨8年貪腐執政，同時國民黨在立法院也成為多數黨，帶來台海8年和平穩定，他盼望台灣所有在野的力量務必要再次團結一致，不要三心二意，切莫分散力量 。

國民黨表示，張其強過去曾於媒體服務多年，曾任華視主播、年代新聞台與TVBS新聞台擔任經理、資深製作人，倚重其資深媒體人背景，於2009年開始於桃園縣政府任縣長室機要秘書、桃園縣政府觀光行銷處處長、首任桃園縣政府觀光行銷局局長；2011年出任台北市政府發言人；2016年起出任新北市政府新聞局局長、觀光旅遊局局長、市府副秘書長等市府團隊要職，累積多年媒體服務溝通以及城市行銷等公共行政經驗。

國民黨強調，張其強也在2015年朱立倫主席首次接任黨主席時，出任黨主席辦公室主任，對政黨黨務工作十分熟稔。

國民黨總結，面對2024總統大選的挑戰，唯有團結一心才能贏得勝利，盼能借重其長才，強化中央與候選人團隊的溝通管道，彙整連結各方力量，展現團結勝選的決心，共同打拚迎向2024勝利成。

2022年9月侯友宜「HOU HOU辦公室」入厝，時任辦公室執行長張其強介紹辦公...
2022年9月侯友宜「HOU HOU辦公室」入厝，時任辦公室執行長張其強介紹辦公室的設計理念。（本報資料照片）

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