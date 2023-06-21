我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

懲戒法院前院長李伯道傳性騷提前退職 司法院啟動調查

記者王宏舜／台北21日電
懲戒法院前院長李伯道涉性騷女部屬提前辭任，震撼司法圈，司法院表示已啟動調查。(本報資料照片)
懲戒法院前院長李伯道涉性騷女部屬提前辭任，震撼司法圈，司法院表示已啟動調查。(本報資料照片)

「#MeToo」烈焰延燒，如今連司法院也著火。原定6月28日屆齡辭任的懲戒法院前院長李伯道，5月8日突獲總統令核准退職，昨天傳出他因三度性騷擾女部屬還寫情書「告白」，因此提早離開司法圈。由於被害人昨天傍晚聲明將提性平申訴，司法院已立刻組成性騷擾申訴處理評鑑委員會調查。

據調查，懲戒法院今年3月17日到雲林辦自強活動，下榻劍湖山渡假大飯店，席間雲林地方法院院長也到場致意，一行人聊得相當開心。幾杯黃湯下肚，李由部屬送回房間，他卻強行抱住落單的女部屬，女部屬逃回房間，李還打電話要求到房間聊天。

女部屬原以為李伯道酒後失態，詎料回台北上班後，兩度向李報告工作時又遭熊抱。女部屬嚴正告知「院長不要這樣！」沒想到李還笑著拿出一封「情書」，裡頭寫道「沒有好好珍惜」、「感到茫然」，並誇她工作能力強。

女部屬向時任司法院祕書長林輝煌申訴，林於4月21日晚間前往李伯道辦公室，李即未再現身法院並辦理辭任。由於距離李屆齡只差兩個月，原本同仁還要歡送「榮退」，但他突銷聲匿跡，有人說曾去電慰問，電話那頭聲音「虛弱」，但有人不相信李的健康出問題，「他看起來很強健」。

70歲李伯道退職前執掌公務員、司法官懲戒大權，若涉性騷，將是中華民國官員在任時權位最高者。司法院發言人張永宏昨上午在記者會表示，李是以「身體因素」申請提前辭任，司法院並未接獲被害人申訴，將立即依性騷相關法制啟動調查，但因被害人昨下午發聲明，司法院改口表示已立即組性騷擾申訴處理評鑑委員會調查，將盡速完成調查，查證屬實將依法嚴懲，絕不寬貸。

司法院說，性騷擾申評會已組成專案小組，立即發動調查，並會將調查結果作成調查報告，提申評會評議；性騷擾行為如調查屬實，申評會將做成議處建議，依違法情節依法處理，絕不護短。另外，懲戒法院將依被害人之需求，進行心理支持及關懷，也呼籲社會各界共同維護被害人及家人隱私

林輝煌昨稱「沒有收到申訴」。被害人聲明中說，事發後請司法院保護她，林輝煌也立即讓李伯道請辭，她希望不要對外曝光案情、保護她的身分，請求林尊重她的意願，不想提出申訴；司法院記者會稱「不知悉這件事」也是基於她的要求，但她不想再沉默，將向司法院提出性平申訴。

李伯道性騷案在法界炸鍋，法官論壇有人留言「衣冠禽獸的偽君子」。有法官說，林輝煌依女部屬所願讓李伯道「離開」，於情說得過去，也替不想曝光的人處理了迫切麻煩，但就法來說，這算不算是「私了」？實在有爭議。

性騷擾 中華民國 隱私

上一則

兩岸監督條例還躺立院 柯文哲嗆綠執政7年該做的都沒做

下一則

強化連結 侯幕僚張其強接國民黨副秘書長

延伸閱讀

黃子佼捲性騷連環爆震驚中國社群 衝上熱搜破千萬討論

黃子佼捲性騷連環爆震驚中國社群 衝上熱搜破千萬討論
「不是所有演藝界的人都是壞人」張歆藝表態黃子佼性騷被酸

「不是所有演藝界的人都是壞人」張歆藝表態黃子佼性騷被酸
身心狀況不穩住進加護病房…黃子佼傳已低調出院

身心狀況不穩住進加護病房…黃子佼傳已低調出院
黃子佼停工 恐月損失14.2萬美元 影委會暫停合作

黃子佼停工 恐月損失14.2萬美元 影委會暫停合作

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火