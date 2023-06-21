懲戒法院前院長李伯道傳性騷提前退職 司法院啟動調查

懲戒法院前院長李伯道涉性騷女部屬提前辭任，震撼司法圈，司法院表示已啟動調查。(本報資料照片)

「#MeToo」烈焰延燒，如今連司法院也著火。原定6月28日屆齡辭任的懲戒法院前院長李伯道，5月8日突獲總統令核准退職，昨天傳出他因三度性騷擾 女部屬還寫情書「告白」，因此提早離開司法圈。由於被害人昨天傍晚聲明將提性平申訴，司法院已立刻組成性騷擾申訴處理評鑑委員會調查。

據調查，懲戒法院今年3月17日到雲林辦自強活動，下榻劍湖山渡假大飯店，席間雲林地方法院院長也到場致意，一行人聊得相當開心。幾杯黃湯下肚，李由部屬送回房間，他卻強行抱住落單的女部屬，女部屬逃回房間，李還打電話要求到房間聊天。

女部屬原以為李伯道酒後失態，詎料回台北上班後，兩度向李報告工作時又遭熊抱。女部屬嚴正告知「院長不要這樣！」沒想到李還笑著拿出一封「情書」，裡頭寫道「沒有好好珍惜」、「感到茫然」，並誇她工作能力強。

女部屬向時任司法院祕書長林輝煌申訴，林於4月21日晚間前往李伯道辦公室，李即未再現身法院並辦理辭任。由於距離李屆齡只差兩個月，原本同仁還要歡送「榮退」，但他突銷聲匿跡，有人說曾去電慰問，電話那頭聲音「虛弱」，但有人不相信李的健康出問題，「他看起來很強健」。

70歲李伯道退職前執掌公務員、司法官懲戒大權，若涉性騷，將是中華民國 官員在任時權位最高者。司法院發言人張永宏昨上午在記者會表示，李是以「身體因素」申請提前辭任，司法院並未接獲被害人申訴，將立即依性騷相關法制啟動調查，但因被害人昨下午發聲明，司法院改口表示已立即組性騷擾申訴處理評鑑委員會調查，將盡速完成調查，查證屬實將依法嚴懲，絕不寬貸。

司法院說，性騷擾申評會已組成專案小組，立即發動調查，並會將調查結果作成調查報告，提申評會評議；性騷擾行為如調查屬實，申評會將做成議處建議，依違法情節依法處理，絕不護短。另外，懲戒法院將依被害人之需求，進行心理支持及關懷，也呼籲社會各界共同維護被害人及家人隱私 。

林輝煌昨稱「沒有收到申訴」。被害人聲明中說，事發後請司法院保護她，林輝煌也立即讓李伯道請辭，她希望不要對外曝光案情、保護她的身分，請求林尊重她的意願，不想提出申訴；司法院記者會稱「不知悉這件事」也是基於她的要求，但她不想再沉默，將向司法院提出性平申訴。

李伯道性騷案在法界炸鍋，法官論壇有人留言「衣冠禽獸的偽君子」。有法官說，林輝煌依女部屬所願讓李伯道「離開」，於情說得過去，也替不想曝光的人處理了迫切麻煩，但就法來說，這算不算是「私了」？實在有爭議。