幼園拒代餵藥 高雄也傳幼兒受害 綠營自食其果

高雄市長陳其邁（左）表示，高雄市處理醫師不當開立苯巴比妥案，秉持專業、嚴謹態度。右為高雄市衛生局副局長潘炤穎。(中央社)

新北幼兒園餵藥風波沸騰三周，從最後檢驗結果看，顯是一起烏龍事件：所有學童都是陰性，數值卻遭誤讀及誇大。反倒是，高雄市查出四家診所有濫用苯巴比妥的情況，已知上百名幼童受害。民進黨 近期不斷攻擊新北市府和侯友宜 ，漫天炒作弄得人心惶惶；全國幼教業者因不滿被汙名化，宣布拒絕再代為餵藥。面對高雄幼兒受害事件，綠營能以同一標準監督嗎？

用政治手段破壞社會信任，一向是民進黨專長，這次更運用得淋漓盡致。第一招，用誇大手法，把背景值或偽陽性的數值渲染成幼兒園「餵毒」，聲稱有八名幼兒遭到恐怖危害；第二招，製造錯誤訊息，指控新北市府「延誤」處理，把責任轉嫁為侯友宜處理市政失當；第三招，利用移花接木，聲稱汐止幼兒園也遭餵毒，讓風暴擴大；第四招，中央加入圍剿新北，衛福部一度宣稱要提供「全台幼兒園」免費檢驗，但隨即由次長王必勝改口，稱僅限新北幼兒園。莫非，王必勝已得知高雄有問題。

這些操作，動機不難理解。原因是民進黨正陷於一連串性騷風暴，把輿論導向幼兒園「餵毒」，不僅轉移性騷焦點，還兼可「打侯」，一舉兩得。但此事除關係幼兒健康，更涉及社會對幼兒園的信任，也包括醫藥界用藥是否浮濫的問題，任何指控必須有相當科學根據才行。而民進黨卻是「看一個影，生一個囝」，唯恐事件不夠聳動，便胡亂添油加醋，以打擊侯友宜為目的。

從結果看，侯友宜形象固然受到重創，民調跌至第三；但幼兒園的社會信賴也遭嚴重破壞，卻是整個社會要付出代價。這就是民進黨的不仁：任何作為，只以追求自己政黨的最佳利益為滿足，至於付出多少社會代價，全不在其考慮之列。試想，經過這波「餵藥」事件，家長對幼兒園教保員必然保持戒懼和疑慮；而教保園為求自清自保，只能拒絕家長代為幼童餵藥，以免無故蒙上不白之冤。如此一來，幼童一旦生病，家長只能請假在家照顧，或者自己親赴幼兒園餵藥。一場風波演成這樣，民進黨大賺政治收益，幼兒園及家長們卻倒了大楣，這公平嗎？

進一步看，幼兒身上驗出的各種藥物數值，應如何解讀，原有一套放諸四海皆準的科學觀點。什麼是背景值，什麼是「閾值」，什麼是偽陽性，人們在三年新冠疫情中也學了不少。照理說，政府應該盡快釐清事實，把真相告訴大眾，以減少訛傳。但人們看到的，卻是民進黨民代不負責任地誇大渲染，包括蔡政府官員也刻意利用機會進行程序干擾。最後，驗尿、驗血、驗頭髮的程序都走完，連質譜儀檢驗「皆為陰性」的報告都出來，衛福部次長王必勝還以「家長不同意」為由拒絕公布。事實上，公布的只是檢驗「數據」，哪有侵犯個資之虞？掌權的人不讓人民有知道真相的權利，卻什麼藉口都掰得出來。

在這次「餵藥」風波中，副總統暨民進黨總統參選人賴清德、行政院長陳建仁、前衛福部長陳時中 都是醫界出身，他們面對這次風波卻皆未秉持「善良醫師」之誓詞，反利用政治發言來混淆社會視聽。尤其陳時中，他批評新北市府拖了18天才成立醫療團隊，顯示行政效率太差。他忘了，當全球都開始施打疫苗時，全台晚了4、5個月得靠外國捐贈才有疫苗可打；當時身為防疫指揮官的他，行政效率沒愧對全民？

一個未發生的餵藥事件，卻弄到全台幼兒園親師互信破裂。現在，真正的狼來了，民進黨卻要選擇袖手旁觀嗎？