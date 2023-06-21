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大選棋局勝負未分 侯友宜須背水一戰

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國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（左）日前受訪時表示，民調的高低都會參考，也虛心接受。(中央社)
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（左）日前受訪時表示，民調的高低都會參考，也虛心接受。(中央社)

藍營總統參選人侯友宜民調掉到「老三」，引起藍營內亂。對此，侯友宜引布袋戲角色一頁書的名言──「世事如棋，乾坤莫測」，強調自己堅持策略與方向，最後一定贏。選戰確實如同棋局，但如果主將一路挨打，未能掌握先著卻奢談乾坤莫測，未免太空泛。「有落子，無布局」，是侯友宜要反省之處。

藍營高喊下架民進黨，卻陷於被動防守。幼兒園餵藥一案，侯團隊迎戰錯估形勢，錯失先機。四年前有韓國瑜大敗之鑑，侯營整合郭台銘不力，面對國家機器輾壓還讓對方得逞，看不出積極攻勢。朱立倫與侯友宜若只是互推責任，難怪黨內小雞想另覓靠山。

柯文哲夸言超越藍綠，賴清德賣芒果乾鞏固基本盤，另提民主大聯盟，與柯營爭奪中間及青年選民。綠白兩軍從提名到議題引戰步步連貫，尤其柯文哲以勢取勝，提前合圍，形成棄保陣形。侯友宜再怎麼自信，也得虛心反省為何勢孤力單，一再被破防。

國民黨治理全台三分之二縣市，馬英九重建兩岸對話基礎，這原是藍營國政鼎新革故的優勢。侯友宜在其棋枰上，選民看不到想像空間。他就算熟背資料，選民也難認同他比賴柯更有新意、更具說服力。

侯友宜的棋路過去局限新北一隅，需要提升全局願景及主動出擊。這盤棋到現在看來有些局促，但仍未到勝負已分的殘局，侯友宜要有過河卒子的決心，背水一戰。

侯友宜 柯文哲 馬英九

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