2024總統大選親綠民調：賴36.5% 柯29.1% 侯20.4%

台灣民意基金會今天公布最新民調，賴清德(右)躍居第一，柯文哲(中)第二，侯友宜第三。(本報資料照片)

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於2024總統大選的投票傾向，民調顯示，36.5%支持民進黨總統參選人賴清德 ，29.1%支持民眾黨柯文哲 ，20.4%支持國民黨侯友宜 。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，侯友宜獲提名後的表現不如支持者預期，再加上新北幼兒餵藥案的一記重擊，導致人氣與支持度空前重挫，如何收拾殘局是當務之急。

青壯年支持度 柯文哲最高

從年齡層來看，20到34歲柯文哲一枝獨秀；35到44歲，賴清德和柯文哲相差無幾；45到54歲，賴柯也接近旗鼓相當；55歲以上，賴清德遙遙領先。

從政黨支持傾向來看，民進黨支持者中，84%挺賴清德，3.3%挺侯友宜，8.1%挺柯文哲；國民黨支持者中，65%挺侯友宜，20%挺柯文哲，8.5%挺賴清德；民眾黨支持者中，77%挺柯文哲，11%挺侯友宜，6.8%挺賴清德。

新北市支持度 侯輸賴2.3個百分點

從地緣政治角度看，賴清德除了在台中市落後柯文哲5個百分點外，台北市和柯文哲平分秋色，桃園市略領先柯文哲1.5個百分點，新北市、台南市、高雄市及其他16縣市都大幅領先柯文哲。

游盈隆特別指出，值得注意的是，侯友宜在新北市獲31%支持，落後賴清德2.3個百分點，但在所有其他區域都已呈現大幅落後賴柯，整體上是全面弱化的狀況。

該民調訪問期間是6月12、13日；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。依台灣內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。