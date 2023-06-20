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大法官被提名人拒絕回覆問卷 時力批沒有勇氣接受檢驗

記者林銘翰／台北20日電
立法院舉行臨時會審查大法官人事同意權案，大法官被提名人陳忠五（左起）、蔡彩貞、尤伯祥（右起）及朱富美日前在總統府秘書長林佳龍（左三）、副秘書長張惇涵的陪同下，前往立法院依序拜會時代力量黨團尋求支持，時代力量黨團總召邱顯智（左四）發問卷給被提名人。(記者邱德祥／攝影)
立法院舉行臨時會審查大法官人事同意權案，大法官被提名人陳忠五（左起）、蔡彩貞、尤伯祥（右起）及朱富美日前在總統府秘書長林佳龍（左三）、副秘書長張惇涵的陪同下，前往立法院依序拜會時代力量黨團尋求支持，時代力量黨團總召邱顯智（左四）發問卷給被提名人。(記者邱德祥／攝影)

立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，時代力量黨團總召邱顯智說，大法官的審查時程一次比一次還短，這次竟然只有剩下三個星期，民進黨換了位子就換了腦袋，而且四位被提名人拒絕回覆時力黨團的問卷，難道是沒有勇氣接受立法權的檢驗。

時代力量黨團上午舉行記者會，邱顯智指出，大法官是憲法和人權的守護者，因此大法官的適任與否，對於民主國家來說極為重要，然而上次大法官審查時程少於一個月的時候，已經是在2008年前總統馬英九執政時期。

邱顯智提及，當時身為在野黨的民進黨，還跟民間團體一起批評審查時程過短，沒想到民進黨換了位子就換了腦袋，執政掌權之後開始規避監督，審查時程一次比一次還短，這次竟然只有剩下3個星期的時間。

邱顯智質疑，被提名人雖然有檢附完整的論文、著作、研究等相關資料給立法院，但是實際上能夠查閱的時間只有短短16小時，每個黨團還只能指派1位助理協助，「請問這是要讓立委們查閱，還是要請立委們參觀？」

邱顯智說明，時代力量黨團早在6月7日就公布請教的問卷題目，並且在當天就同步寄出給被提名人，但是到現在已經兩周過去，時力黨團仍未收到任何一位被提名人回覆，難道他們是沒有勇氣接受立法權的檢驗。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，立法院今天即將進行僅有1天的詢答，其中4位被提名人分為2人1組，參加一個上午或下午時段的審查會，而每個時段只有11位立委可以進行每次僅15分鐘、針對2位被提名人的即時詢答，恐怕連回答1題司法官國考申論題都不夠用。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，細究此次極為倉促草率的審查時程，難道蔡英文總統和民進黨團是把立法院當立法局，還是被提名人是金玉其表、敗絮其中，必須要靠民進黨壓縮審查時程護航過關。

邱顯智認為，立法院肩負國家重要機關首長同意權的審查權力，未來各黨團、尤其是多數黨必須讓立法院同意權的行使回歸正軌，切勿自我閹割，提出離譜至極的審查時程，再次讓立法院淪為同意總統提名的橡皮圖章。

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