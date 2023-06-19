柯文哲民調超車藍綠 侯友宜墊底

民眾黨總統參選人柯文哲。(記者許正宏／攝影)

TVBS昨天公布總統大選民調 ，相較上個月，民眾黨總統參選人柯文哲 支持度增加十個百分點至33%，由第三名反超藍綠躍居領先；民進黨總統參選人賴清德支持度增加三個百分點至30%，排名第二；國民黨總統參選人侯友宜 下滑七個百分點至23%，位居第三。這項民調是在性騷案、餵藥案後出爐。

柯文哲昨天則表示民調「看一看就好」，他不相信一個月內的民調會差到十個百分點，「沒這回事」；但近期幾份民調，都呈現柯或民眾黨支持度上升的趨勢。本報系聯合報5月下旬民調指出，侯友宜沒有出現總統提名慶祝行情，相較4月底民調，侯支持率反而下滑五個百分點，以二成四支持率緊追賴清德的二成八，僅微幅領先柯文哲的二成二。

菱傳媒日前民調，賴清德以37%支持度居冠，柯文哲則是首度站上三成，以31%居次，侯友宜21%位居第三。

台灣民意基金會日前發表「台灣人最新的政黨支持傾向」民調。其中民進黨24.6%、民眾黨22.2%、國民黨20.4%。基金會董事長游盈隆指出，民眾黨崛起，形成三強鼎立的局面。

TVBS民調交叉分析顯示，柯文哲在年輕族群支持度上顯著領先，支持度在20至29歲民眾為58%，高於賴清德的17%及侯友宜的12%；而在30至39歲選民中，柯文哲支持度為55%，賴清德28%，侯友宜12%。

國民黨人士指出，TVBS這項民調在6月14至16日進行，剛好是新北市幼兒園餵藥案的熱頭上，民進黨在此案上對侯友宜與新北市潑了不少髒水，民調上受影響是可預期之事。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，民調都是參考，不用太在意，不管外界怎麼抹黑或攻擊，柯文哲都會非常負責任地提出從政理念及願景。民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，接下來綠營側翼一定會瘋狂攻擊柯文哲，民眾黨須做好準備。

至於是否乘勢調整民眾黨立委提名策略？民眾黨秘書長周台竹說，會按照原有時程，不會因為聲勢上揚就改變策略，預計6月底公布首波區域立委名單。民眾黨前立委蔡壁如被點名參選台中市立委第一選區，挑戰民進黨現任立法院副院長蔡其昌，蔡壁如這幾天在台中拜會，她昨表示正積極考慮參選，並已跟黨主席柯文哲約時間聊聊，由黨部選決會最後決定。