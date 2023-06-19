黑白集／棄侯保柯？羅智強送槍給柯文哲

將代表藍營參選立委的羅智強突拋出「政黨輪替大聯盟」之議，稱明年大選主要目標是下架民進黨，不一定要支持侯友宜 ，政黨輪替最重要。隨著各方七嘴八舌，此主張被解讀為「棄侯保柯」，引發軒然大波。儘管羅智強取消次日記者會，也收回發言並致歉，但藍營的散沙景象已暴露無遺。

羅智強是戰將型人物，有對抗能量，卻好作驚人之舉；他這次發言就是暴衝。以羅智強平日的敢衝敢闖，這次選舉他理應找個艱困選區去展現鬥志，但他卻選擇選情安逸的北市大安棲身。而正當侯友宜情勢卡卡，他自作聰明地拋出「政黨輪替大聯盟」論調，把全黨的尊嚴都丟在地上。

作為藍營精心栽培的菁英，羅智強行事如此魯莽，他不知道自己的行為會被如何解讀嗎？他身為馬英九 嫡系人馬，不怕此舉被解讀為黨內的派系之鬥嗎？何況，其共同倡議者王淺秋是韓國瑜人馬，韓、侯兩人至今心結未解，如此一來豈非更雪上加霜？

這次事件，不啻是羅智強奉送槍砲給柯文哲 ，對國民黨傷害已造成，也難怪柯文哲笑得合不攏嘴，還誇獎羅智強一通。不止羅智強，藍營大咖包括朱侯韓郭等人，拖拖拉拉這麼久，到底為團結藍營盡了什麼心、出了什麼力？若不設法讓自己的黨更強大，高談什麼聯盟，還不是給人墊腳嗎？