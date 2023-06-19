民調重洗牌 賴侯柯三強鼎立新戰場

TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報資料照片)

2024總統大選，藍綠白三足鼎立，民調 出現「互換領先」。TVBS的民調在性騷案、餵藥案後出爐，固然有利柯文哲 ，但民眾黨近期民調攀升，確已不容藍綠小覷。

從TVBS最近兩次民調比較，賴清德 雖居第二，但民調其實較上月增加，可見即使外界認為性騷案重創民進黨政黨形象，對賴的支持度，卻未有重大影響。相形之下，侯友宜比上月下滑七個百分點、柯文哲上升十個百分點，則是民調領先順序洗牌的主因。

侯友宜自從5月17日獲國民黨中常會徵召參選總統以來，不但沒有慶祝行情，反而因為許多政見論述不明確、幼兒園餵藥案處置不明快、與政大學生座談準備不充分，一再出現負評，扣分連連。加上韓粉、郭粉對侯仍存有心結，難以力挺，讓侯民調呈現低迷。

雖然距投票還有近七個月，民調變化仍大，但侯友宜若不能即刻展現戰力，重新贏得選民青睞，一旦穩坐「老三」，卻還在「堅定自己的選舉節奏與步伐」，恐怕只能撐著跑完這場馬拉松，未必能贏得勝利。

倒是柯文哲近來因聲勢上漲，姿態也更顯從容。他昨天說「絕對不相信一個月內的民調，會差到十個百分點」，對民調領先不露喜色，想必深知民進黨將轉變「攻侯冷柯」策略，改把柯列為頭號對手，不得不戰戰兢兢。誠如他所說，民調要在投票時當天最高才重要，「幸福來得太早」仍屬禍福難料。

原本在許多民調穩定領先的賴清德，最近遭遇黨內性平風暴，這股亂流讓他的支持度出現警訊，甚至被柯文哲超車。不過，賴清德備戰總統之役已久，面對柯文哲來勢洶洶，賴昨特別強調，他採取高標準處理每一個事件，「希望重新得到社會的諒解與支持」，也承認自己處於逆風狀態。字裡行間，看得出反省與謹慎。此外，綠營人士也認為，柯文哲民調衝上第一之後，言行舉止也將更受檢驗，對民調相近的賴清德來說不全然是壞事。

民調重新洗牌，代表藍綠白三強的競爭將更激烈。賴清德的主要對手從侯友宜換成柯文哲，綠營不可能手軟；柯文哲能否持盈保泰，不因「直白」失分？以及，侯友宜如何掙脫老三的墊底角色？恐都必須重新調整自我人設及選戰策略，2024也將進入一個全新戰場。