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汐止幼童驗出毒物反應 質譜儀檢測確定陰性

台灣新聞組／台北18日電
土城醫院採檢人員17日搬著要裝檢體的箱子進入分園作業。（記者游明煌／攝影）
土城醫院採檢人員17日搬著要裝檢體的箱子進入分園作業。（記者游明煌／攝影）

餵藥案疑雲未歇，15日再傳新北汐止區吉的堡系列幼兒園一幼童驗出微量苯二氮平類（BZD）反應，為讓家長安心，衛福部取得家長同意，將其檢體再送北榮進行質譜儀檢測。據悉，這名幼童經質譜儀檢測，確定為陰性，但顧及個資暫不公布，但家長決定要進一步做毛髮檢測。

本報系聯合報報導，衛福部次長王必勝證實，原訂昨天晚間公開報告結果，但家長堅持不公開結果，認定是孩子的個資，後續再視狀況討論，是否要對外說明。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，此事造成家長恐慌，檢驗若出爐應即刻公布，作為國家衛生單位、領國家俸祿，不應作為政治操作，若有其行為，不排除到監察院告發。

昨天是補上班日，該園131名學童共81人同意採檢，土城醫院共派出醫師、檢驗師、社工、行政人員共五人服務，採驗過程大費周章，不少幼童尿不出來，老師只好請家長來處理。

一名媽媽帶著兩個女兒說，驗尿還可以接受，驗清楚比較好。陳姓夫婦送女兒來上課，直言，兩個女兒都是在這裡就讀，五、六年來都沒有問題，汐止的事情搞到那麼大沒意義，浪費社會資源，他不同意女兒採檢。

台北中國時報報導，兒科醫學會祕書長、林口長庚兒童過敏氣喘風溼科主治醫師歐良修提醒家長，若要帶孩子檢驗，要考慮：第一是孩子有無出現無法解釋的嗜睡、燥動、情緒明顯改變等；第二是確定孩子非常有可能不當接觸藥物，而非自己懷疑就到醫院篩檢。家長應避免不必要的檢查。

檢測 個資 醫學

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