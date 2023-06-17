新聞評論／政治操作下 台MeToo難有寸進

始於民進黨 內的連串性騷 案，半個月來，燒遍三黨、政界、學界、名嘴及演藝圈。民進黨近日由主席賴清德 率領，上起「性平」課程；朝野立委則相互喊話，要加速修法。幾名牽扯性騷案的人物，如李正皓、林飛帆、陳柏惟，宣布退出選舉。這些處理基本屬於政治操作，是「加害者」的危機處理，並未關切「受害者」的傷痛。如此草率的因應，反映了台灣社會性平意識仍淺薄如紙。

性騷或性侵的傷口難以癒合，主要是受害者礙於權勢、文化、社會等因素無法聲張，只能選擇隱忍；但陰影不會消散，進而影響其日後行為和關係。近年「＃MeToo」運動在全球興起，希望透過自我揭露，建立一個對性受害者友善的文化與社會。反觀台版「#MeToo」，多數案例在掀開後即告停格，淪為公關操作，至今難謂有何寸進。

從第一例民進黨前女黨工控訴合作團隊導演性騷並遭吃案後，蔡總統、賴清德多次道歉，民進黨要求改革黨內通報機制、開始上性平課；行政院則提出「性平三法」的修法。國民黨更出招，要求提前在臨時會處理，當成政治攻防。這在在反映一個泛政治化社會的漠然：在選舉為先、認同優先、大局為重下，平權議題永遠被迫等待。

回顧過去半月，儘管爆料者不斷挺身而出，但大多數案例都在被掀開後即告結束。被指控的公眾人物，標準程序包括道歉、解釋、或提告反擊，多流於公關止血操作，為未來重回舞台預留伏筆。相關單位的反應亦然，馬上要求被指控者辭職，以求平息眾怒，但所有調查程序均告省略。這種不問真相、不顧受害者創痛的處理，看似果斷，其實粗暴，等於讓勇於揭露的被害人繼續承受檯面下的說三道四，並沒有實質正義可言。

在美國#MeToo中，曾出現另一種受害者，是受到不實指控性騷的人，淪為另類性騷受害者。這被稱為性騷的「武器化」（weaponize），指利用指控性騷為「武器」，攻擊地位或知名度較高的人。此時，若缺乏適當的調查機制，就會出現真偽難辨、趁亂潑糞的案件。這也是調查機制重要的原因。

歸根究柢，如何建立社會共識與價值才是關鍵。性騷如此頻繁，核心因素在於權勢的不對等：加害者認為可以利用自身權勢，逼迫受害者就範；而受害者礙於權勢及社會文化等壓力，認為說出來「不會有人相信」，或覺得「會受到他人異樣眼光」，只能選擇隱忍。更痛的是，在權勢威逼與社會壓力下，既無法伸張正義，卻還要戴上面具與加害者正常互動，強顏歡笑。不少受害者自我揭露後，卻被質疑「為何之前不說？」「為何還要與加害者互動？」，都顯示台灣未正視#MeToo運動的核心精神。

半個多月來，有一群勇敢的受害者說出內心積壓已久的痛苦遭遇，讓更多沉默的受害者知道她／他們並不孤單，也讓可能的加害人知道他們不能再這麼做。但這些案例終究只是冰山一角，絕大多數職場被性騷者即使乘著#MeToo之浪自我揭露，後果卻依舊悲觀。癥結在，還有許多騷擾者受到權勢掩護，許多僵固的組織依然不為所動，許多人依然看風向在發聲。

台灣的#MeToo迄今仍停留在起步的初階，僅止於形式上的揭露，仍局限在政治攻防，而性別平權的價值依舊受到忽視。迫切要做的有：普設支持系統，打造受害者低負擔的申訴及調查機制，讓社會對受害者的支持形成共識，並確保被指控者免於冤屈。更重要的是，打破權勢威逼的脈絡，建構免於騷擾的友善環境，台灣才能算是進步。