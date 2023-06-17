消毒「換侯」耳語 連戰、馬英九、王金平表態挺侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜（右二）16日拜會前副總統、國民黨前主席連戰（左二），國民黨副主席連勝文（左一）也表達全力挺侯。（取材自臉書）

國民黨 總統參選人侯友宜 獲徵召滿月，由於起步較晚，尚未衝出高民調，傳出藍營焦慮，有人鼓吹「換侯」。連戰、馬英九、王金平 等藍營大老最近相繼出手加持侯友宜，馬對侯有十足的信心允諾全力相助，連表態「唯一支持侯友宜」，王號召成立「厚友誼立委後援會」，做侯的後盾，全力消毒耳語。

侯友宜昨天持續請益之旅拜會前副總統、國民黨前主席連戰，雙方談到兩岸、國政及選舉，連戰辦公室會後發出聲明，呼籲全黨團結一致，堅定信念，唯一支持侯友宜。侯會後也在臉書說，明年這一仗，攸關國家的和平與未來，唯有堅定步伐，全力以赴，才可以跨越重重險阻，實現政黨輪替，重返執政。「我們一定要贏，我們一定會贏，大家一起拚了」。

連戰表示，2024大選攸關兩岸是否能和平、是否能再創榮景，也攸關台灣人民安全與福祉，民進黨執政幾年來內政不修、外交失利、兩岸對峙、經濟不振、社會衝突、教育亂象，明年總統選舉是全民重大抉擇，寄望侯友宜接下重擔、不畏艱難，並結合所有在野的力量，共同下架無能失德的民進黨，讓台灣走向安定和平。

據了解，連戰在會中也認同侯友宜以中華民國、憲法為本位，並堅決要讓台海穩定，並肯定侯在新北市完成許多前瞻性建設，一定可將新北市成功經驗複製到全台。連戰之子、國民黨副主席連勝文也表達全力挺侯。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，馬前總統對侯友宜有十足信心，並認為國民黨明年一定要重返執政，但是內外挑戰很大，盼黨中央和候選人陣營齊心努力、盡速整合，馬前總統也會盡一切力量全力協助侯友宜。

立法院前院長王金平號召藍委組「厚友誼立委後援會」，第一個響應的藍委王鴻薇說，黨團反應非常好，現在國民黨風雨飄搖，立委也要發揮安定的作用。藍委洪孟楷說，感謝王金平登高一呼，現在就是發揮所有戰力，沒有什麼難關是克服不了。黨團總召曾銘宗有信心，後援會預計7月5日成立，屆時37位黨籍立委除少數出國者外，應該都會出席。