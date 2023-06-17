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吃案、霸凌、性騷 民進黨第二波性平調查認定4人涉案

記者蔡晉宇、程遠述／台北17日電
民進黨第二波性平調查結果16日出爐，認定三起性平事件涉及吃案、霸凌或性騷屬實，民進黨主席室主任周威佑（左起）、副祕書長楊懿珊與性平部主任李晏榕16日向社會致歉。（記者林澔一／攝影）
民進黨第二波性平調查結果16日出爐，認定三起性平事件涉及吃案、霸凌或性騷屬實，民進黨主席室主任周威佑（左起）、副祕書長楊懿珊與性平部主任李晏榕16日向社會致歉。（記者林澔一／攝影）

民進黨第二波性平調查結果昨天出爐，包括青年部前主任蔡沐霖涉及吃案、霸凌受害者，另一位青年部前主任吳濬彥在工讀生遭到性騷擾時未積極處理，以及組織部前副主任林男固騷擾其他黨工，及青年部前資深專員陳右豪涉及霸凌及性別歧視，調查均屬實，會依照程序送黨內性騷擾申訴委員會，討論後續懲處。

民進黨昨天再次向社會致歉，黨主席賴清德也表示，性平事件不會只有一種樣貌，所以從「知悉」開始，就一定要啟動處理流程。

政壇MeToo運動延燒，民進黨累積四起黨內性平事件，其中黨工受廠商性騷擾一案，已於日前結案，昨天公布蔡沐霖、吳濬彥、林男固等三起涉及性平案件調查結果。

蔡沐霖被控擔任青年部主任期間，涉及吃案、霸凌受害者，民進黨副祕書長楊懿珊說，根據被害者臉書陳述案情，經調查小組分別交叉比對數名證人及目擊者證詞後，認定情節屬實。

與蔡沐霖同案被指控的青年部前資深專員陳右豪，涉及霸凌及性別歧視的相關情節，初步認定確實存在，情節嚴重。

至於青年部前工讀生遭到名嘴張宇韶性騷，吳濬彥遭指未能積極處理，民進黨性平部主任李晏榕說，吳濬彥確實未善盡責任，讓當事人持續陷於敵意環境中。

林男固被控多年前曾寫情書、半夜傳訊等騷擾青年部人員，李晏榕說，訪談雙方當事人之後，當年黨內相關高層都已經處理，只是處理的結果沒有告知雙方當事人，未達到隔離與保護被害人的效果，處理過程造成當事人尷尬、無所適從、傷痕留到今天。

民進黨表示，調查報告已完成認定，三案共四人涉及性騷、不適當言語情節屬實，照程序未來將送黨內性騷擾申訴委員會，討論後續懲處問題。

民進黨性平部申訴信箱設立已兩周，性平部主任李晏榕指出，已接獲10多件申訴，目前還在跟來信者溝通，祕書長指示跟黨工職相關，黨部都會排程調查處理。

國民黨文傳會主委林寬裕昨天也證實，確實有新增其他申訴案件，為求尊重、保護當事人以及調查程序公平性，他無法針對個案表達意見，但目前處理中的案件包括收到申訴及其他方式調查，共「大概有五、六件」。

性騷擾 民進黨 霸凌

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