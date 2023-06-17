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侯友宜轟民進黨汙衊軍公教是米蟲 製造對立

記者張曼蘋、翁唯真、蔡晉宇／台北17日電
國民黨總統參選人侯友宜出席陸軍官校校友會慶祝黃埔建校99周年活動，批民進黨汙衊軍公教是米蟲，製造對立。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜出席陸軍官校校友會慶祝黃埔建校99周年活動，批民進黨汙衊軍公教是米蟲，製造對立。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，民進黨執政後鋪天蓋地大肆汙衊「軍公教是米蟲」，製造階級對立、激起族群仇恨，「這樣的民進黨政府，你還能忍受下去嗎？」他強調，時間是最好的照妖鏡，照出民進黨政府「最柔軟的那一塊」不是勞工，而是政黨私利，選前美麗的謊言都是幻影，變本加厲的倒行逆施；民進黨昨對此沒有回應。

侯友宜昨天出席陸軍官校校友會慶祝黃埔建校99周年活動，他表示，軍警為了保衛國家努力，警察及軍人是好兄弟系出同門，對外黃埔軍人捍衛中華民國，對內警察弟兄守護台灣的社會安定，過去有大家的犧牲奉獻，不然台灣這塊土地早就沒有了。

話鋒一轉，侯友宜批評，「這幾年民進黨做不好」，黑金、詐騙問題氾濫，兩岸關係緊張，內政百廢待舉，很多年輕人惶恐不安，世界局勢詭譎，人民一定要看清楚，一起守護中華民國，下架民進黨贏回中華民國。

侯友宜說，他擔任警職、公務生涯40多年，一生信念就是守護中華民國及台澎金馬人民，他還有餘力貢獻，一定挺身而出義無反顧。

侯友宜也為軍公教發聲表示，現在通膨物價指數不斷上升，但退休金不斷被調整，退撫法到了該檢討的時刻，要讓為國家犧牲奉獻的大家獲得肯定與支持，他將來一定會改變，讓軍警公教等體系的人員，能夠安養過日子。

「在這場戰役，很多人要我加油，我身上背負期待，做的不夠多還要持續努力。」侯友宜說，這場選舉，面對執政黨假訊息及抹黑，他要不斷調整步伐重新出發，一定要凝聚力量迎回中華民國。從現在起至明年1月13日，要下架民進黨，將口號化為行動，他並承諾明年將以總統身分到鳳山陸軍官校，參加黃埔軍校建校百年校慶。

另外，哥倫比亞大學政治學系教授黎安友日前拜會侯友宜，侯友宜強調，中華民國憲法是台灣社會的最大共識，他會以憲法作為推進兩岸事務性交流對話的基礎，並重新建立兩岸的互信及合作，維護台海及區域安定；台灣仍須持續強化國防能力，並增加自主性，以「可信的保證」加上「可信的威懾」，實現台海長期的和平穩定。

侯友宜 民進黨 中華民國

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