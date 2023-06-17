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藍：別只查新北 綠：侯團隊作為慢半拍

記者林縉明、屈彥辰、蔡晉宇／台北17日電

行政院將針對新北幼兒園餵藥案組成跨部會小組，國民黨立委表示，大方向支持，但須有公開透明機制，不能有特定政治目的，藍委一定會強力監督跨部會小組；綠營方面持續追打新北市長侯友宜，民進黨總統參選人賴清德總統競選辦公室說，許多縣市針對餵藥問題提出全面稽查，反觀侯團隊作為慢半拍，行政調查至今無果。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，國民黨大方向支持政院組跨部會小組，但須有公開透明的機制，且進行全國性清查，不能有特定的政治目的，絕對不能作為蔡政府打選戰的工具。跨部會小組成立主要目的是釐清問題，提供學童與家長協助，要解決問題而非製造問題。

曾銘宗表示，跨部會小組絕對不能只針對新北市調查，應針對全台22縣市調查，勿淪政治操作。國民黨團一定會將跨部會小組，作為強力監督的對象，也會作為針對行政院立院下會期總質詢的重點之一。

賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧表示，請侯友宜和侯團隊，不要再畫錯重點，目前許多縣市不分藍綠，針對幼稚園餵藥的問題提出全面稽查，要守護兒童安全，反觀侯友宜從事發至今，除了作為慢半拍，針對真相的查明，更是只會推給檢調，想要卸責，對於該有的行政調查至今無果。

民進黨立委賴品妤說，近日她收到數十位家長諮詢陳情，源頭就是新北市政府的行政怠惰及閃避責任，希望新北市政府能聽進家長聲音，盡快規劃，比照高雄市政府，請教育局、衛生局、社會局一起合作，真正全面徹查全市各間幼兒園，不只是餵藥部分，也要確保幼兒園各項軟硬體真正符合規範。

國民黨 侯友宜 賴清德

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