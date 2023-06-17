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新聞評論／餵藥案 民進黨放火燒掉社會信賴

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34--汐止有家長在臉書稱小孩也驗出微量安眠藥29ng/ml，民進黨立委賴品妤稱「最擔心的事情真的出現了」，新北市長侯友宜立即發文澄清，表示小朋友檢驗和複驗結果判定為陰性。(本報資料照片)
34--汐止有家長在臉書稱小孩也驗出微量安眠藥29ng/ml，民進黨立委賴品妤稱「最擔心的事情真的出現了」，新北市長侯友宜立即發文澄清，表示小朋友檢驗和複驗結果判定為陰性。(本報資料照片)

新北板橋幼兒園餵藥案延燒不止，汐止有家長在臉書稱小孩也驗出微量安眠藥29ng/ml，讓她相當擔心。民進黨立委賴品妤也稱，最擔心的事情真的出現了。其實，賴品妤最擔心的事情不一定真的出現，但民進黨集體造謠的社會衝擊效應真的出現了。這才是大家最擔心的事情。

汐止某幼兒園幼幼班家長說，雖然小孩就讀這一年並沒有什麼異常，但小孩無意間說出在校「有吃藥藥」，看到近期的餵藥案，不放心去做檢驗，結果驗出微量安眠藥，讓她很擔心，決定退園。

這次，新北市長侯友宜反應較快，立即發文澄清表示，該小朋友檢驗和複驗結果分別為20 ng/ml和29 ng/ml，皆小於200 ng/ml，判定為陰性。呼籲大家不要臆測數值，以訛傳訛。

台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事朱芳業解釋說，20 ng/ml數值非常低，有可能是檢測過程遇到干擾或偽陽性的情形。不過，焦慮的家長恐怕聽不進這樣的解說，甚至呼籲其他家長也趕快帶小孩去檢驗。

果然，幼兒園當天上午就接到不少家長詢問，而下午更有兩名家長衝到幼兒園提早接走小孩，表示雖然不清楚狀況，但現在馬上去驗一下比較安心。還有家長說，本來要帶小孩報名，得知其他家長說法後，還是會害怕，決定改天釐清再看看。

家長的恐慌，可以理解。比較難理解的是，民進黨的放火與澆油。

像賴品妤就一口咬定，餵藥案很可能不是單一個案。她重申要求教育部和新北市政府詳細徹查全市各間幼兒園，還呼籲所有新北幼兒園的家長一起關注此事。

但板橋幼兒園餵藥案，民進黨從賴清德、陳建仁到各級民代，不斷影射稱新北私幼長期餵藥、餵毒，然迄今查無實證；檢調追查許久後，幼兒園園長和教師只分別以台幣5萬元和3萬元(約(約1614美元和969美元)交保，被形容比偷竊罪還輕！

不論真相如何，民進黨這一波政治操作，至少已經達到兩個目的：一是轉移黨內爆不完的性騒焦點；二是在侯友宜後院放火，重創侯友宜民調聲勢。

民進黨的政治目的達到了，但其惡質的政治操作卻帶來兩個嚴重的長期後果：一是在幼兒園家長之間製造恐慌和焦慮；二是汙名化幼兒園和教師，撕毀家長對園方和教師的信賴。

幼兒園餵藥案真相必須盡快釐清。從板橋到汐止，一股恐慌與焦慮的心情，隱隱然在家長之間蔓延。接著會不會蔓延到新北其他區域，甚或外溢到其他縣市呢？被汙名化的幼兒園和教師與家長之間又將如何重建彼此的信賴？

當然，這不會是民進黨擔心的事情，民進黨從來沒有真正的「信賴」！

民進黨 侯友宜 教育部

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