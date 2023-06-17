黑白集／政治人物的良心閾值

新北幼兒園鬧出餵藥事件，大家學到了「閾值」一詞。閾（音同「域」），指的是「門檻值」。緣起是，28個小朋友接受驗尿，結果均為陰性；但其中1人BZD數值較高，初檢是20ng/ml，複檢是29ng/ml，家長咬定孩子被餵安眠藥。但醫師說明，BZD的閾值是200，這小朋友的驗出值遠低於門檻，算是陰性。

餵藥事件搞得人心惶惶，但也有人樂見社會恐慌，不斷煽風點火，故意把事情炒大。尤其民進黨 ，只要能藉機重創侯友宜 ，就算誇大造假也無所謂。板橋幼兒園的風波方歇，汐止幼兒園又傳出案例；但一查，這例就是28名小朋友之一，為陰性，但恐慌效果已造成。

這次事件迄未查出「餵毒」事實，但政治人物卻不斷落井下石，誇大案情。陳建仁和賴清德 都是公衛專家，前者指責新北市處理延誤，後者任由發言人發表不實訊息和言論，這是公平的行為嗎？綠營難道不知道，胡亂點火只會破壞一般家長對幼兒園的信任，也讓全球末段班的台灣生育率愈陷深谷？

要問：政治人物的良心，有沒有閾值呢？若為了勝選，為了打擊對手，為了轉移焦點，就能掰出各種不實傳言，不惜犧牲社會互信，也要把無辜的人都拖下水，這還算民主政治的君子之爭嗎？連「奈克」和「毫克」差100萬倍都可以隨意混淆，道德良心何在？