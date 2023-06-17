幼園餵藥案延燒 楊志良：炒過頭 專家：公信機構應說明

新北市某私幼餵藥案延燒，採檢及報告判讀掀起論戰。(本報資料照片)

幼兒園餵藥案持續發展，採檢及報告判讀掀起論戰，幼童的健康是否有受到損害，追查進度幾乎為「零」。前衛生署署長楊志良批評，餵藥案已經被「炒過頭」了，政治成分已大於實質討論。專家呼籲，事件應以科學公正的立場討論，且案件已經進入司法，具公信力的國家級機構應介入檢測 說明，避免過度臆測造成社會對立。

本報系聯合報報導，新北板橋幼兒園餵藥案，有毒理專家認為應該要零檢出，台灣臨床病理檢業學會理事長朱方業昨表示，檢驗過程難免出現雜訊，有驗出數值不一定代表有該物質的存在，就算是拿清水來測也會有背景值，或尿液代謝也會有累積訊號，因此零檢出不該用在這種狀況。

衛生福利部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，檢驗檢查若全數都要追求「零檢出」，多數驗毒個案，恐怕都要鋃鐺入獄，以二級毒品 甲基安非他命為例，檢驗儀器的基準為每毫升500奈克，採樣民眾多數會驗出每毫升10到20奈克的數值，會驗出數值，與背景值或儀器受雜訊干擾等都有關，但不能直接就說，該案有吸毒。

再以安眠藥「苯二氮平類」（BZD）說明，李俊宏說，台灣藥品取得方便，必定會有些民眾有隨意丟棄藥品的可能，水質中有BZD含量或是抗生素等物質，不是不可能的事，此現象也不只發生在台灣，各國都可能在水庫中驗到BZD，汐止幼兒園幼童驗出有微量BZD，也難以確認與幼兒園有關，需排除背景值等因素。

楊志良說，目前沒有任何一位幼童被檢出高於安全量的鎮定安眠藥成分，事發至今，事件已被炒作過頭，政治操作大於實質議題，真相模糊不清。

兒童權益促進會創會理事長王薇君說，檢驗報告結果，醫界眾說紛紜，不只民眾混亂，家長們也不知所措，衛福部作為公信力單位，應協助出面統整資訊，「不該一路亂下去」，家長們和她都只想知道孩子們到底有沒有受到藥物的傷害，一分證據說一分話。

民眾黨總統參選人柯文哲認為，這件事不是幾個老師、園長隔離偵訊30分鐘就可以釐清真相了嗎？但到現在10天了，還不曉得事實真相如何，「這很簡單的事情，為什麼會搞成這樣？」

台北中國時報報導，台大化學系副教授徐丞志指出，新冠疫情 初期，彰化推動萬人普篩，遭中央反對，認為準確性粗糙，時任行政院副院長陳其邁還特別為此出來做衛教。事實上，巴比妥、BZD的尿液檢測和新冠快篩一樣，屬於免疫法檢測，速度快，但準確性不高，易有偽陽性。目前巴比妥、BZD的檢測技術不成熟，幼童服用感冒藥、消炎藥也容易檢出數值。

「大量用免疫法做普篩，會衍生出非常大的問題，造成很多地方『疑似吸毒』，出現大量恐慌，導致檢調單位無法應付」。徐丞志認為，不可能有那麼多孩子被餵毒，外界必須要好好了解不同的檢測技術再判斷。