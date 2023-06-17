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性騷延燒 陳柏惟被掀基進黨退黨秘辛

台灣新聞組／台北17日電
陳柏惟（右）曾陪同堂哥陳玄曄（中）登記參選。 (本報資料照片)
陳柏惟（右）曾陪同堂哥陳玄曄（中）登記參選。 (本報資料照片)

前基進黨立委陳柏惟被指控性騷女志工，基進黨台南黨部執行長吳依潔昨再爆料，陳去年仗著自己聲量，威脅黨主席提名曾數次酒駕的堂哥陳玄曄參選議員，基進黨昨表示，必須為過去提名與推薦向大眾道歉。

前基進黨立委陳柏惟被爆性騷女志工，陳前晚道歉，吳依潔昨在臉書表示，陳柏惟去年仗著自己聲量，以「為黨95%的候選人站台」，交換提名「酒駕數次」、「劈腿累犯」的堂哥陳玄曄，代表台灣基進參選議員。為什麼是95%而非100%？因為剩下的那5%已經跟他人交換利益交換掉了。

吳依潔強調，對人身體自主性冒犯跟侵犯是很令人髮指的。同樣的道理，拿著紅酒對著黨要求提名他堂哥交換對黨95%支持，這是對政治道德和政黨理念的冒犯跟侵犯，一樣是不能碰觸的政治底線，這難道不同樣令人髮指嗎？人的「身體主權」不可侵犯，而台灣基進的「政治底線」也是沒有辦法侵犯的。因此陳柏惟退黨了。

基進黨主席王興煥昨天發表聲明「切割」陳柏惟，王興煥表示，台灣基進因基本政治原則不容妥協，已於去年6月30日與陳柏惟分道揚鑣，然而陳柏惟的政治資本與社會信賴，已造成支持者的創傷，台灣基進必須為過去提名與推薦向大眾道歉。

陳柏惟 提名 性騷

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