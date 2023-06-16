羅智強喊「政黨輪替大聯盟」 遭解讀「棄侯保柯」

國民黨台北市大安區立委參選人羅智強（右）15日上午接受廣播節目專訪，提出「政黨輪替大聯盟」理念。（視頻截圖）

國民黨大安區立委參選人羅智強，昨天在被視為前高雄市長韓國瑜人馬的資深媒體人王淺秋廣播專訪中提出「政黨輪替大聯盟」，被解讀為「棄侯保柯」，引發熱議，兩人原先預計今天舉行記者會說明，不過卻臨時喊卡。羅昨晚在臉書發文說明，因為理念已經被帶歪，選擇暫停，但他們還是會用漸進、累積式的方法繼續倡議。

羅智強表示，當他拋出「政黨輪替大聯盟」這個想法，媒體下了「不支持侯友宜 」的標題，政黨輪替大聯盟的理念被帶歪了，因此今天記者會很難有加分效果，只會引起更多揣測，已違背初衷選擇暫停。

羅智強說，侯友宜在被徵召時，也曾高呼三次「政黨要輪替」；政黨輪替大聯盟的意義，就是給有意角逐總統的人，不管是侯友宜還是柯文哲，給他們一點時間，用最大的努力去證明自己是最有能力帶領台灣實現第三次政黨輪替的人。

羅智強指出，侯或柯誰當選都是「次要問題」，只有政黨輪替救台灣，才是「首要問題」，他將用「堆積木的方式」、透過社群 平台進行溝通，雖然記者會暫停引來不少的砲火，但至少政黨輪替大聯盟討論的火花已經燃起，他仍認為這是一件好事。

羅智強說，政黨必須輪替、民進黨 應該下台，已經是台灣多數人民的主流共識，但由於在野力量的分散和混亂，即便有近六成的台灣民眾支持政黨輪替，民進黨還是可能靠四成的少數選票當選，這才是明年總統大選，民主制衡陣營面對的最大難題。

羅智強也強調，他和王淺秋只是倡議人，負責告訴大家什麼是「政黨輪替大聯盟」和其重要性，這個計畫要成功，不可能只靠他們二人，必須有更多社會中堅力量站出來，必須有更大的民意疊起來。