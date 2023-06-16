我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

王金平組後援會 號召國民黨立委挺侯友宜

台灣新聞組／台北16日電
侯友宜選情不佳，立法院前院長王金平（左）出手相挺，圖為他日前與侯友宜（右）進行早餐會。（本報資料照片）
侯友宜選情不佳，立法院前院長王金平（左）出手相挺，圖為他日前與侯友宜（右）進行早餐會。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，立法院前院長王金平號召現任及卸任藍委，組「厚友誼立委後援會」，並親自擔任召集人，7月5日舉行成立大會，全力輔選侯；對目前深受黨內外夾擊的侯友宜來說，無疑是一記強心劑。

侯友宜宣布參選以來兩度邀請王金平擔任競總主委，但都遭王金平以「應該有更好的人選」為由婉拒，引發外界對黨內團結的憂慮。但昨下午黨內立委與前立委陸續接到王金平邀約，要替侯友宜成立「厚友誼立委後援會」，訂於7月5日晚間6時在台北凱薩大飯店設宴。

本報系聯合報報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，王金平透過國民黨前立委黃昭順聯絡，請他幫忙聯繫現任的國民黨立委，目前消息出去大家反應都很踴躍，絕大部分都會出席成立大會。

據了解，王金平作為召集人，找前立委潘維剛、朱鳳芝、黃昭順等人當聯絡人，已發出邀請函，為侯友宜凝聚藍委支持，希望所有現任黨籍立委屆時都能「全數到齊」參加，也拜託黨團幹部，幫忙聯絡、邀請所有現任國民黨籍立委參與。

國民黨中央傳將進駐接手侯競選團隊。國民黨主席朱立倫昨表示，現階段最重要是把隊伍整隊好，包括媒體、網路、策略、文宣等，強調「會跟侯團隊完全整合在一起」，朱侯都否認兩陣營內部衝突。

對於傳出台北市政顧問陳國君將進駐侯競選團隊，朱立倫表示，陳國君是過去的老同事，現正在幫台北市長蔣萬安，適當時候也希望陳國君一起來幫忙。

國民黨 王金平 侯友宜

上一則

羅智強喊「政黨輪替大聯盟」 遭解讀「棄侯保柯」

下一則

新聞評論／侯友宜再拖泥帶水 會拖累國民黨選情

延伸閱讀

被外界解讀棄保侯友宜？羅智強：不認為棄保有意義

被外界解讀棄保侯友宜？羅智強：不認為棄保有意義
國民黨整合朱侯幕僚起衝突 傳中央擬接手侯團隊

國民黨整合朱侯幕僚起衝突 傳中央擬接手侯團隊
批餵藥案抹黑 侯友宜嗆賴清德：假裝打假

批餵藥案抹黑 侯友宜嗆賴清德：假裝打假
侯友宜民調居第3 民進黨：有底氣「沒那麼弱」

侯友宜民調居第3 民進黨：有底氣「沒那麼弱」

熱門新聞

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居