王金平組後援會 號召國民黨立委挺侯友宜

侯友宜選情不佳，立法院前院長王金平（左）出手相挺，圖為他日前與侯友宜（右）進行早餐會。（本報資料照片）

國民黨 總統參選人侯友宜 近期民調不振，立法院前院長王金平 號召現任及卸任藍委，組「厚友誼立委後援會」，並親自擔任召集人，7月5日舉行成立大會，全力輔選侯；對目前深受黨內外夾擊的侯友宜來說，無疑是一記強心劑。

侯友宜宣布參選以來兩度邀請王金平擔任競總主委，但都遭王金平以「應該有更好的人選」為由婉拒，引發外界對黨內團結的憂慮。但昨下午黨內立委與前立委陸續接到王金平邀約，要替侯友宜成立「厚友誼立委後援會」，訂於7月5日晚間6時在台北凱薩大飯店設宴。

本報系聯合報報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，王金平透過國民黨前立委黃昭順聯絡，請他幫忙聯繫現任的國民黨立委，目前消息出去大家反應都很踴躍，絕大部分都會出席成立大會。

據了解，王金平作為召集人，找前立委潘維剛、朱鳳芝、黃昭順等人當聯絡人，已發出邀請函，為侯友宜凝聚藍委支持，希望所有現任黨籍立委屆時都能「全數到齊」參加，也拜託黨團幹部，幫忙聯絡、邀請所有現任國民黨籍立委參與。

國民黨中央傳將進駐接手侯競選團隊。國民黨主席朱立倫昨表示，現階段最重要是把隊伍整隊好，包括媒體、網路、策略、文宣等，強調「會跟侯團隊完全整合在一起」，朱侯都否認兩陣營內部衝突。

對於傳出台北市政顧問陳國君將進駐侯競選團隊，朱立倫表示，陳國君是過去的老同事，現正在幫台北市長蔣萬安，適當時候也希望陳國君一起來幫忙。