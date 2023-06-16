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新聞評論／侯友宜再拖泥帶水 會拖累國民黨選情

聯合報社論
國民黨徵召侯友宜參加總統大選後，侯友宜的表現遠不如預期，在在打亂藍營全盤部署節奏。（本報資料照片）
國民黨徵召侯友宜參加總統大選後，侯友宜的表現遠不如預期，在在打亂藍營全盤部署節奏。（本報資料照片）

國民黨去年底九合一選舉大勝的氣勢，經過短短半年的消耗，如今已磨損大半。其中主要問題在，黨中央徵召侯友宜參加總統大選後，參與初選的郭台銘並未實踐歸隊的承諾，而侯友宜的表現也遠不如預期，在在打亂藍營全盤部署節奏。最近民進黨連續爆出性騷擾事件，使得形象重創；與此同時，侯友宜處理新北市幼兒園的「餵藥」疑雲則拖泥帶水，無法明快釐清案情和責任，失分卻更嚴重。

從侯友宜最近的幾次應對，無論是與青年學生的對談，或是回應外界對餵藥風波的質疑，皆可看出其團隊手腳紊亂，無法有效應對社會期待。因此，原可迅速釐清的疑點，卻一直受到錯誤訊息牽引，或陷在自己的經驗窠臼中，提不出有力的答覆。這類事件三番兩次上演，必然在民眾心中投下陰影，認為侯團隊的才幹不足，甚至懷疑侯友宜本人的行政能力和用人能力。這樣的印象一旦成形，要再改變就極困難。

之所以演成這般境地，與侯友宜本人的因循及固執恐怕難脫關係。侯友宜獲得提名後，外界一再建議他必須立即擴大競選團隊，納入更多人才。一則，是為了擴充其政見和視野做準備，讓選民看到他的領導高度和格局；二則，可協助他應付四面八方而來的刀光劍影，幫他清理戰場；三則，使黨中央可以兼顧總統選戰與立委選戰的連動，在兩個戰場彼此支應、互相造勢，以形成更大的氣候。

令人遺憾的是，侯友宜及其團隊卻固執己見，既不接受黨中央的戰略建議及人馬支援，在日常應對上也緊閉門戶，不讓其他藍營同志了解詳情。如此一來，國民黨內跨區立委或議員即便懷抱著滿腔熱情，也不得其門而入，不知如何聲援。不少民眾或許以為，國民黨內同志都在隔岸觀火，看侯友宜的好戲；殊不知，侯友宜團隊的自我感覺良好，不改「不沾鍋」性格，將自己同志拒斥在外，才是這場選戰打得一路滑坡的癥結所在。

侯友宜被提名後，他的民調已兩度下滑，在若干媒體的民調甚至跌至第三，落後柯文哲。此一趨勢，都是一次次事件的積累：侯友宜和黨中央遲遲無法合作，彼此互推責任，留下藍軍不團結印象。如果侯友宜無法意識到自己的問題和短處，不及時改變自己的選戰模式，繼續如此毫無章法的戰法，勢必對藍營立委選情造成嚴重的拖累。試想，作為總統候選人，若連自己的黨內同志都無法信任及整合，要如何讓選民相信他能夠統領國家？

這種拖泥帶水的情況，黨主席朱立倫當然也難辭其咎。當初他將郭董引入初選戰局，最後卻無法讓對方信守君子協定，反而使黨內挺侯、挺郭派彼此爭鬥，他難卸處理不周之責。其後，對於黨內的雜音不斷，以及侯陣營的故步自封，朱立倫也未以主席身分善加調解處理，反而以旁觀之姿坐視情勢惡化。近日，國民黨內有人呼籲朱立倫「交出兵權」，讓侯友宜主導選戰節奏。但以目前侯團隊的跌跌撞撞表現，連處理新北事務都力有未逮，要「主導選戰節奏」恐是奢談，情勢恐愈形惡化。

於今之計，侯友宜必須敞開心胸，重新組建一支戰力、視野、敏感度俱足的選戰團隊。這點，沒有黨中央及同志的協助，不可能成其事。他須先證明自己能善用黨內人才、有能力解決問題，才能向社會證明自己是能用人、會做事的領袖。也唯有如此，他才能使藍營始終未消的「換侯」聲音熄滅。侯友宜最大的敵人，不是黨內外人士的不友善，而是他自己的開放不足。

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