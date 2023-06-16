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1年半前檢出狂牛症… 台放寬加牛進口 爭取入CPTPP？

記者鄭媁、葉冠妤／台北16日電
行政院會15日拍板，開放加拿大全牛齡牛肉進口。（記者陳易辰／攝影）
行政院會15日拍板，開放加拿大全牛齡牛肉進口。（記者陳易辰／攝影）

行政院15日拍板開放加拿大全牛齡進口，即刻生效，行政院發言人林子倫表示，開放有助於台灣與國際關係，被質疑為爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。不過，加拿大2021年才再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症），南韓、中國大陸、菲律賓陸續暫停加牛進口，台灣在此時放寬進口，消基會昨呼籲消費者發起拒買。

台灣原僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，自2021年起，已開放包括30月齡以上的全牛齡美牛進口。衛福部食藥署4月27日預告「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」修正草案，預告期30天已滿。儘管預告期間外界雜音不小，行政院會昨仍通過加拿大牛肉進口修正協議，開放加拿大30個月齡以上牛肉輸台。

不過，頭骨、腦、眼、脊髓、絞肉及內臟六大高風險部位，仍是不得進口。

林子倫表示，目前包含歐盟、美國、英國、日本等55個國家已開放加拿大全牛齡牛肉進口，相關政策對台灣國際參與必然有所幫助，政府會持續依據「食安法」把關國民健康，也會積極拓展與世界各國相關合作貿易，強化台灣和國際關係。

衛福部食藥署長吳秀梅說明，此次開放加拿大全牛齡牛肉進口，都是依據行政程序與科學依據，除事前已要求加拿大提書面審核資料，並送諮議會專家審視通過，也到加拿大實地查核，查核資料已送諮議會審議通過，才在4月27日預告修正草案。

不過消基會表示，2015年12月，加拿大食品檢驗局發布加牛檢出狂牛症，所有的跡象都指向牛飼料的汙染；2021年12月，加拿大再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症），南韓因此暫停進口加拿大牛肉，中國大陸、菲律賓等國也跟進。

消基會表示，加拿大牛傳出狂牛疫情，才不過一年半，是否足夠安全的疑慮尚未釐清。消基會董事長吳榮達說，消基會已多次表達立場，嚴正反對加拿大牛尚有安全疑慮，政府若執意不顧民意，開放加拿大牛肉進口，呼籲所有消費者拒買。

前外交部次長李淳就曾明確表示，加拿大明年將擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會主席，開放加拿大全牛齡牛肉進口，對台灣加入CPTPP會有正面效果。

行政院會昨拍板開放加拿大全牛齡牛肉輸台，強調開放有助於台灣國際參與。當初政府也用相同的理由開放美國萊豬，但兩年半來，國際經貿合作迄今最有斬獲的，唯獨甫簽署的台美21世紀貿易倡議，卻是大內宣多於實質效益。此次開放加牛，能否換取台灣加入CPTPP的敲門磚，恐怕仍未必。

加拿大 南韓 疫情

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