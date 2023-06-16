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被外界解讀棄保侯友宜？羅智強：不認為棄保有意義

記者楊正海／台北16日電
國民黨台北市大安區立委參選人羅智強受訪。（記者楊正海／攝影）
國民黨台北市大安區立委參選人羅智強受訪。（記者楊正海／攝影）

國民黨北市大安區立委參選人羅智強昨在王淺秋節目中喊出「政黨輪替大聯盟」，並稱「棄保是OK的」，被外界解讀為棄保侯友宜。羅智強今天受訪指出，可能是自己闡釋還不夠清楚，棄保跟投廢票差別度不大，「我也不認為棄保有意義」，因為到最後要棄誰保誰？侯友宜跟柯文哲兩個人得票都是300萬票起跳。

針對昨天談棄保，羅智強說，大家可能沒有聽清楚他所講的原意跟原文，也可能是闡釋還不夠清楚。他說，大家關心棄保的問題，他是國民黨的議員，對於支持侯友宜，有身分跟情感上的義務，「但是別人要棄保OK啊！」可是他也必須講，棄保跟投廢票的差別度並不大，「我也不認為棄保有意義」。

羅智強指出，侯友宜跟柯文哲兩個人都是300萬票起跳，只要參選到底得票就是300萬票起跳，賴清德只要拿4成的選票，保證就當選，所以棄誰保誰都沒有用，棄保是沒有用的，現在已經亂成一團了，到最後的結果就是「433」，政黨輪替已經有6成的支持度，可是為什麼到最後很可能政黨法無法實現，因為6成分成兩半，3成3成，民進黨是4成就可以當選。

羅智強說，他提出政黨輪替大聯盟的概念，有這麼大的砲火攻過來「我扛沒關係」，原因很簡單，民進黨不希望政黨輪替，這樣政黨輪替大聯盟的概念，有它的困難性，有複雜性，但比較容易讓大家揣測，甚至有一些陰謀論，這些都是一定會發生，所以他才說不會是一次的記者會就能夠解釋清楚，必須要細水長流，溝通再溝通，修正再修正。

羅智強表示，政黨輪替大聯盟有三個層次，第一個層次叫整合，第二層叫棄保，第3個層次叫廢票，第3個層次他堅決反對，政黨要輪替只有第一個層次能實現，就是整合，否則以現在的狀況，他賭賴清德會當選，沒有整合，賴清德就會當選，有整合，賴清德就不會當選，沒有整合，政黨就無法輪替。

賴清德 侯友宜 國民黨

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