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台政務顧問被控親吻女性還掏鳥性騷 遭解職

記者楊正海、馬瑞璿、周湘芸、林縉明／台北15日電
行政院政務顧問鄭宏輝。（本報資料照片）
行政院政務顧問鄭宏輝。（本報資料照片）

政壇性騷擾事件連環爆，國民黨台北市議員游淑慧昨爆料，指行政院無給職政務顧問、民進黨新竹市前議員鄭宏輝曾對她的女性友人親吻性騷，甚至在車上掏出性器官示意口交，被害人以「生理期不方便」為由脫身，鄭宏輝還回「那改天好了」，才放她下車。

行政院政務顧問、現任神腦國際董事長鄭宏輝昨以四點聲明反駁。由於神腦國際為中華電信子公司，交通部長王國材昨表示，已將鄭宏輝停職，並由中華電信組成調查小組，若指控屬實立即解職。行政院長陳建仁則說，鄭宏輝發生性平爭議案已不符聘用規範，先予以解職。游淑慧反譏，行政院已用史上最快速的切割，性騷案件中，鄭是最快被開鍘的人，代表行政院心證、態度。

鄭宏輝提出四點說明：第一，他不曾違背女性的意願做出任何逾矩行為。這樣匿名政治指控模式，是一種人格謀殺、謀取游淑慧個人選舉的政治利益；第二，他並非政治候選人，政治操作與攻擊大可不必；第三，游淑慧個人選情艱困，用沒有證據、沒有當事人出面的匿名抹黑來博取聲量，傷害他人名譽，這種行為應該被社會譴責；第四，他願意主動接受任職單位與司法的全面調查，但不會屈服於政治操作和抹黑。鄭宏輝被視為民進黨立法院黨團總召柯建銘的子弟兵，柯說，目前沒有相關資訊，但不認為鄭宏輝是這樣的人。

游淑慧在記者會中代念被害女子聲明指出，2021年2月3日受害女子到北市信義區參加政商界朋友聚餐，認識鄭宏輝，在餐敘結束後，鄭主動要送女子返家，她覺得雙方有共同朋友且司機開車，便上了對方的車。

被害女子表示，一開始鄭宏輝都正常閒聊，直到停在她家準備下車時，鄭突然盯著她看，並用閩南語說「你真的很美」，接著拉住手，湊過來親她；當下一切來得太快、太突然，自己愣住了，「心裡想的是司機為什麼不救我？」但又想到司機也是他的人，車上有兩個男人，「我告訴自己絕對要冷靜，因為多數性侵犯會因受害者激烈反抗殺人」。

被害女子表示，她將鄭推開並稱自己已婚、有小孩，結果鄭回說自己也已婚、有小孩，邊說邊解開褲子拉鍊，掏出性器官，示意幫他口交；她跟對方說「這裡是馬路邊，不好」，不料鄭示意司機開車找汽車旅館，她只好佯稱生理期不方便，才平安下車。

游淑慧說，最諷刺的是，鄭宏輝案發同年聲援藝人雞排妹鄭家純被性騷，還參加反性騷活動，「一邊道貌岸然反性騷擾，一邊又幹出這種事」。

性騷擾 民進黨 雞排妹

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