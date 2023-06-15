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黑白集／用人「唯不才」 政院顧問成犯罪窩

黑白集
鄭宏輝（圖）曾擔任民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總部執行長。（取材自臉書）
鄭宏輝（圖）曾擔任民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總部執行長。（取材自臉書）

北市議員游淑慧爆料，行政院顧問鄭宏輝兩年前以接送為名，在車上要求一女子為他口交。儘管鄭宏輝辯稱，自己不曾違背女性意願作出踰矩行為；但因他現任神腦國際董事長，交通部長王國材已下令他停職接受調查，行政院也將解聘其顧問職。

駐外使節、部會主委都傳出性騷，行政院顧問涉及性騷，民眾該感到「習以為常」嗎？半個月來，已有三名行政院政務顧問涉及不同型態犯罪，政院顧問簡直就成了犯罪窩。行政院長用人要有多精準，才能達到這般墮落水平？

先前涉案的政院顧問，包括捲入im.B詐騙案的陳振坤，涉及幫主嫌洗錢脫產；另一人則是力暘能源總裁古盛煇，涉嫌行賄前台南經發局長陳凱凌，把自己的光電事業搞得風風火火。如今，再加上性騷犯鄭宏輝，犯罪態樣可真多元。也可見，政府用人如何「唯不才」，才能有這麼高的爆發率。

鄭文燦先前說，陳振坤不是現任政院顧問，此人是誰聘的，他要再查。但半個月過去，阿燦仍未交代此事。是很難查，還是不可告人？至於柯建銘的子弟兵鄭宏輝，上月底才獲提拔出任神腦董座，若非綠營極寵信，能坐得上這位子？

從總統府資政，到行政院顧問都捲入性騷，在在反映民進黨僵固的男性沙文。顧問、小英之友、新竹等關鍵字，交織著政商墮落的密碼。

性騷 詐騙 民進黨

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