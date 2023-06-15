批餵藥案抹黑 侯友宜嗆賴清德：假裝打假

新北市幼兒園餵藥案延燒，面對各方輿論說法，市長侯友宜抨擊遭有心人士操作抹黑，也質疑中央打假訊息辦公室是否有在運作。（記者潘俊宏／攝影）

新北市私立幼兒園餵藥案延燒，市長侯友宜 近來遭「4月就獲報，但5月才處理」等說法攻擊。侯友宜表示，第一時間民進黨就抹黑說包庇案情、餵毒案件，副總統賴清德 在中央打假訊息的辦公室有運作嗎？副市長劉和然點名行政院長陳建仁等人不要傳遞假訊息，藍營議員昨也蒐集證據，準備向警方告發綠營假消息。

民進黨議員戴瑋姍昨出示一份檢驗報告，稱有家長在4月27日就帶孩子去驗尿，藥物濃度檢測 結果高達64奈克／毫升，證明就是有被餵食巴比妥。

市府表示，檢測過程可能有干擾或偽陽性情形，像尿液可能有其他與巴比妥酸鹽結構相仿的藥物或物質，導致測到有數值，但不代表有巴比妥鹽，一般是以200奈克／毫升為界線，低於閾值就是陰性。

侯友宜說，部分人士有心操作抹黑，讓家長非常不安心，也造成各地幼兒園恐慌。侯更對賴清德提出質疑，中央設有專打假訊息的打詐辦公室，但是「不知道有沒有在運作？」侯友宜說，面對問題從沒逃避，他也到議會答詢，請議員不要根據沒有的來源，製造更多問題，期待檢察官快速查辦，此案已近一個月，趕快查個水落石出，才是該有的態度。

劉和然昨開記者會說，外界初期有「餵毒」的說法，以法制局的見解，餵毒將構成毒品危害防制條例中，使人施用第三級毒品，這是五年以上重罪，符合聲押要件，但檢方連聲押都沒有，交保金額也不高，顯然檢方對餵毒有不同見解。

行政院長陳建仁回應，人民都非常關切此案，呼籲侯友宜「多留心」，面對促進孩子健康，有更好保障，「少點口水，多點努力」，才能做好這個工作，符合人民期待。