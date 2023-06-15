國民黨整合朱侯幕僚起衝突 傳中央擬接手侯團隊

國民黨主席朱立倫日前在中常會徵召新北市長侯友宜參選2024總統。（本報資料照片）

國民黨 總統參選人侯友宜民調 落居第三，又陷入新北幼兒園餵藥處置爭議，不利選情。此外，連黨內整合鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜也問題頻傳。據了解，侯友宜與黨主席朱立倫雙方幕僚日前曾在內部會議互相怪罪要對方負起整合責任，會議最後不歡而散。目前傳出，國民黨黨中央將接手侯團隊。

本報系聯合報報導，侯友宜的民調被民眾黨總統參選人柯文哲超車屈居「老三」，傳黨中央要接手侯友宜競選團隊，國民黨立委洪孟楷表示，有這樣的方向並無不可，而且也應該要結合了；他希望黨中央趕快接收，並好好主導，讓參選人能夠專心做參選人的角色，後續的選務安排能有專人來負責。

不過，國民黨發言人林家興表示「沒有談到接手的問題，」現在侯辦在擴大連結和競選團隊的編制，黨中央會持續做為侯團隊的後盾輔助。

傳國民黨主席朱立倫要當競總主委幫忙操盤？林家興則表示，沒有聽到這樣的資訊，但朱立倫做為選戰總教練的角色，會是侯友宜最堅強的後盾。

台北中國時報報導，黨內人士透露，近日朱立倫在私下聚會時，被問及接下來該如何整合郭台銘及韓國瑜，朱僅冷回稱「必須要有權力的人才能解決」，黨內人士說，言下之意指，侯友宜的事情要「自己設法去解決」，尤其是怎麼與郭韓合作，必須要侯自己處理，畢竟侯才是正式獲得總統提名權及執掌大選兵符的「主帥」人選。

侯友宜聲勢下滑，孫文學校總校長張亞中日前接受媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」表示，國民黨選舉過程只想找最強母雞、下架民進黨，卻沒從國家該往哪邊走的方向思考。他表示，朱立倫如果要團結就得先把兵權先交出來。

中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，國民黨戰略消極，在徵召侯友宜參選後，就給人一副事不關己的態度。鈕則勳指出，民進黨近日針對「幼兒園餵藥案」瘋狂攻擊侯，只見侯團隊疲於奔命的因應，但黨機器支援的力道及幅度都不夠，再加上日前侯友宜赴黨中央會晤中常委時，「老三便當」被嘲諷，都會讓人覺得侯有被黨中央「放生」的感覺。

鈕則勳分析，要讓侯友宜的選情轉危為安，中央應釋出一半以上的權力，讓侯團隊形塑主場優勢，而非是抱著看你笑話。