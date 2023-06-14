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柯文哲稱要讓黃國昌當法務部長 綠委批土匪令人不齒

記者林縉明／台北14日電
網紅「館長」陳之漢（右）邀請民眾黨總統參選人柯文哲（左）上直播。(取材自youtube)
網紅「館長」陳之漢（右）邀請民眾黨總統參選人柯文哲（左）上直播。(取材自youtube)

民眾黨主席柯文哲前晚跟網紅「館長」陳之漢直播時，脫口喊出若當選總統，解決司法相關問題最快方式就是找黃國昌當法務部長。民進黨立委林宜瑾昨天表示，柯文哲的表現卻有如土匪首領，飢腸轆轆似和他的部下想著如何分食台灣這塊肥肉，令人不齒。

柯文哲前晚跟網紅「館長」陳之漢直播時，被問到司法、黑金、詐欺等問題，柯文哲開口回，最快的方法就是找黃國昌擔任法務部長。

林宜瑾表示，簡單一句話，讓柯文哲威權、保守的意識型態無所遁形，柯文哲的表現有如土匪首領，飢腸轆轆和他的部下想著如何分食台灣這塊肥肉，令人不齒。

林宜瑾強調，任命部會首長是何等重大的決定，不會是行政院長，也不會是總統一個人說了算，背後還要有深厚的社會公益性做支撐。

周玉蔻控他恐成色狼法務部長 黃國昌嗆下流：直接提告

記者林銘翰／台北14日電

資深媒體人周玉蔻昨天說，據說時代力量前立委黃國昌當年硬上女學生。黃國昌透過臉書反嗆，惡意捏造這種不實內容，周玉蔻真的有夠下流，對於這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。

網紅「館長」陳之漢前天邀請台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲接受「誰來Talk館」直播採訪，柯文哲在談到司法改革議題時，不假思索地說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了，不用每一件事情都自己會」。

周玉蔻昨天在臉書指控，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」

黃國昌昨天在臉書表示，有網友傳訊告訴他，周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭，惡意捏造這種不實內容，周玉蔻真的有夠下流，對於這種被政府標案豢養的無恥側翼，「沒有什麼好說的，直接提告」。

時代力量前立委黃國昌。（本報資料照片）
時代力量前立委黃國昌。（本報資料照片）

柯文哲 臉書 民進黨

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