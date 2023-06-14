恐有未爆彈 綠憂林飛帆成林智堅翻版

民進黨昨邀高雄市女性權益促進會副理事長黃嘉韻（後排右），進行首場性平教育課程。(圖／民進黨提供)

民進黨 立委提名 進度受阻，性騷風暴讓李正皓、林飛帆相繼退選後，整體提名進兩步、退一步，宛如「跳恰恰」，顯得難堪；但據悉，黨主席賴清德 與提名小組召集人潘孟安對於「民主大聯盟」的布局，大方向並未動搖，包括和曾玟學、苗博雅等黨外人士在立委選舉合作仍然進行。

「民主大聯盟」受到的第一次直接衝擊，是賴清德親自徵詢的李正皓退選，昨天和賴陣營關係匪淺的林飛帆也宣布退選，堪稱是又一次打擊。

林飛帆宣布退選其實早有跡可循。林飛帆上周已取消所有競選行程，臉書社群也呈現停擺狀態，連往年都不會放過的六四議題，當天也未見發聲，都透露出不尋常氣氛。

民進黨中央的調查報告雖認定，林飛帆處理性騷被質疑吃案的過程並無違失，但對選戰層面的影響，卻沒那麼容易過關。多位黨內立委直言，若最後涉及性平議題的綠營政治人物都負起政治責任了，只留一個林飛帆繼續參選，外界會如何解讀？這已非單純是非對錯問題，要從「政治大局觀」著手。

黨內壓力升高，加上擔心若是立委整體選情不佳，會成為如同去年林智堅般「一屍五命」的戰犯，成了林飛帆退選的最後決定性因素。民進黨性平戰場也就此拉出處理高標準，只要涉及相關案件者，縱使事實面有討論空間，政治面一定要付出代價，也對在野黨形成一定壓力。

但民進黨亡羊補牢的標準再高，卻難以掩飾民進黨在提名前，對立委參選人狀況的掌握不足；從政治層面來看，與其全黨上性平課，不如先對自家立委參選人嚴格把關。

綠營人士即透露，至少還有一位已獲提名的區域立委參選人，和一位未來獲徵召機會很高的艱困立委選區參選人，性平方面都有問題，且皆有相關事證。民進黨想拿林飛帆祭旗，盼立下高標準以平息戰場，就怕還有未爆彈。