我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

性騷風暴狂捲 林飛帆退選 藍營批為求止血怯戰

台灣新聞組／台北14日電
民進黨前副秘書長林飛帆13日表示，經過審慎思考及與黨中央反覆討論，決定退出立委選舉。(記者曾學仁／攝影)
民進黨前副秘書長林飛帆13日表示，經過審慎思考及與黨中央反覆討論，決定退出立委選舉。(記者曾學仁／攝影)

民進黨前副秘書長林飛帆獲民進黨徵召，參選北市中山北松山選區立委，但隨後爆發性騷風暴，其中一案被指主管吃案，林正是負責督導的副秘書長。民進黨雖在上周五公布第一波性平調查結果，認定林飛帆「處置合宜」，但風波並未止歇，林飛帆昨天宣布退選，並指民進黨性平事件處置過程的爭論，導致社會紛擾，再次表達歉意。

這也是繼與民進黨在新北市永和區合作參選立委的李正皓因捲入偷拍事件宣布退選後，又一立委參選人因性平事件退出選舉。

林飛帆指出，雖然中央黨部所做的調查報告，已經釐清事件處理的過程及相關的制度缺失，也釐清了自己並沒有吃案或包庇，但作為當初督導部門的主管，仍然應該要以更高標準，負起政治責任。

林飛帆表示，這段時間以來，很遺憾看到對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑；針對這樣的攻擊，當然可以持續與對手來回攻防，但傷害的只會是受害者與這場運動。

國民黨立委王鴻薇則抨擊，林飛帆在退選聲明中迴避了該負的責任，「他自己選不下去，卻把責任推給我，這是非常沒擔當的作法」。

對於林飛帆退選立委，民進黨2024大選提名策略小組召集人潘孟安說，尊重林審慎思考後的決定，也對此決定感到不捨及疼惜；外界認為，雞排妹鄭家純、前台北市議員阮昭雄以及性平部主任李晏榕都是可能人選。

國民黨發言人林家興說，樂見任何推動深化性平意識的舉動，但民進黨主席賴清德草率提名立委人選又退選，已重挫自身領導力與信任度，更顯示民進黨年輕世代指標「為求止血，怯戰退選」舉動，充滿政治算計，也令社會感到失望。

為解決性騷風暴，民進黨昨天邀請高雄市女性權益促進會副理事長黃嘉韻，進行首場性平教育課程，後續還有其他場次，賴清德也將出席後天場次。民進黨發言人張志豪說，後續三起性騷擾相關案件，將於16日召開性平會議處理。

民進黨 性騷擾 賴清德

上一則

餵藥案 侯友宜批綠營製造恐慌 主動到議會提3點報告

延伸閱讀

民進黨性平風暴扛不住 林飛帆宣布退選立委

民進黨性平風暴扛不住 林飛帆宣布退選立委
名嘴朱凱翔涉性騷道歉 女議員：敷衍

名嘴朱凱翔涉性騷道歉 女議員：敷衍
MeToo風暴衝擊不反省 就要付出代價

MeToo風暴衝擊不反省 就要付出代價
綠林飛帆性騷吃案全身退 挨轟重演全黨保1人

綠林飛帆性騷吃案全身退 挨轟重演全黨保1人

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高