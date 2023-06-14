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布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

AIT開綠燈 民進黨「兩岸路障」卻搬不開

社論

美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格訪台，對三位主要總統參選人進行了「面試」，稱不論誰當選美方都將持續與其合作。AIT處長孫曉雅也藉網路節目訪談，直言對三個總統參選人「都很喜歡」；更重要的是，她明確表示，在這段時間聽到三個政黨都公開談到想與對岸溝通的意願，雖三人角度不同，但這似乎是共同的目標，美國「絕對支持」。孫曉雅彷彿為台灣大選的兩岸論辯方向開了綠燈，遺憾的是，這顯然仍搬不開民進黨的兩岸路障和絆馬索。

有媒體報導，美國國務卿布林肯即將訪陸，可能會見中國國家主席習近平。白宮也不諱言，布林肯「殷切」想要訪問北京，並進一步推動打開美中軍方高層溝通管道。循此邏輯，孫曉雅坦言，美國正尋求與中國更多的交流和對話，因此當然不會阻止其他人想要這麼做的意願。她不但希望美國領導人能和北京政府有更進一步的交流，也歡迎台灣總統參選人能與中國大陸官員有更密切的接觸。

目前看來，國民黨和民眾黨與對岸的溝通，雖層級與管道有別，但基本上沒有太大問題。如果有問題，主要也在民進黨亂扣紅帽子，以及蔡政府設置的政治障礙。例如，國民黨即將由副主席夏立言率團參加海峽論壇，陸委會卻以海峽論壇為中共重要統戰平台，呼籲台方勿輕易參與，並明令禁止中央機關人員參與，也不樂見地方政府派員與會。很顯然，孫曉雅有在講，蔡政府沒在聽，還繼續為國民黨的兩岸交流扣紅帽。

民進黨方面，雖口頭表達與對岸溝通的意願，卻只是說說罷了；癥結在，民進黨的台獨黨綱和蔡總統的新兩國論就是最大障礙。孫曉雅稱，與三位總統參選人互動很多，對三人的了解還包括過去幾年所做的工作；那麼美方豈會不知，只要民進黨主席賴清德卸不下「務實台獨工作者」的包袱，別說和習近平「共進晚餐」，與對岸根本就溝通無門。說穿了，賴清德「反對疑美論」的表態，更大目的是在洗刷美國「疑賴」的陰影，但他顯然徒勞了。

令人好奇的是，孫曉雅的談話，會不會對民進黨的兩岸政策轉向再一次發揮指導作用？去年九合一選舉，民進黨重挫，蔡英文的抗中保台徹底崩解。當時，孫曉雅一席「避戰是所有決策者共同責任」的談話，不但為國民黨的避戰主張摘掉紅帽，也讓民進黨順理成章轉向，賴清德更改口「和平保台」。而今，孫曉雅強調美國絕對支持台灣三黨與對岸溝通，這對與大陸溝通無礙的國民黨和民眾黨，意義不太，但對民進黨，卻有開綠燈的指導意義。

問題是，美國開了綠燈，蔡政府還是不敢邁開步伐，也不准別人起步走。蔡總統多次表示，推動兩岸疫後交流是維護兩岸和平發展重要基礎，陸委會也強調鼓勵兩岸人民正常往來與健康有序交流。但前總統馬英九計畫邀請大陸五所大學50位陸生7月訪台交流，卻遭阻撓；陸委會還透過中間人傳話說不必送件，因為送了也不會通過。

陸委會的理由極為可笑，稱對岸學生經過挑選，擔心來台統戰。然而，3、4月間馬英九訪陸時同行的台生，當然也經過某種挑選，但對岸有禁止他們去嗎？蔡政府每天宣揚台灣的民主，到頭來，卻如此缺乏自信。蔡英文曾橫掃多數年輕選票，陸委會對台灣年輕人竟這麼沒信心。即使孫曉雅說歡迎台灣總統參選人和中國大陸官員有更多的接觸，不過看蔡政府與民進黨對幾個來台交流的陸生都懼怕到如此地步，賴清德要怎麼和平保台？

民進黨 孫曉雅 國民黨

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