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6任北市長齊聚 馬郝諷柯「遺憾大巨蛋未完工」

記者林麗玉、洪子凱／台北14日電
台北市立文獻館13日舉辦「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會，歷任市長柯文哲（左起）、郝龍斌、吳伯雄、馬英九、黃大洲及現任市長蔣萬安出席與會。(記者邱德祥／攝影)
台北市立文獻館13日舉辦「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會，歷任市長柯文哲（左起）、郝龍斌、吳伯雄、馬英九、黃大洲及現任市長蔣萬安出席與會。(記者邱德祥／攝影)

台北市立文獻館昨辦「世紀擘畫：1920年以來的台北市長」紀錄片發表會，市長蔣萬安邀歷屆市長吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌、柯文哲等人出席，共同觀賞紀錄片精華，並分享各自政績與北市發展。馬英九和郝龍斌都強調對大巨蛋未能完成感到遺憾，希望蔣萬安能盡快完成。

紀錄片敘述1920年之後台北百年來的城市領導者擘畫的建設，呈現從日據到、光復後的省轄市長、升格後的院轄市長，以及民選直轄市長的施政歷程，共記錄保存29名北市長的珍貴史料。

馬英九說，在他任內也推行多項政策，包含5條捷運通車、發行悠遊卡、蓋了4座運動中心等，唯一遺憾是大巨蛋到現在還沒完工，希望蔣萬安任內能夠完成。

郝龍斌說，台北市長真的不好做，因為有最有水準的議員監督、市民要求也高，為了讓北市成為台灣領導城市，他任內推動1年1捷運、Ubike、1999市民熱線等，更重要是要保持「成功不必在我」心態，才能讓市政一直延續。爭取世大運，在柯市長任內完成，馬市長規畫的大巨蛋，經過柯市長，希望蔣市長能完成讓大家享用。

吳伯雄也以市民大道為例，開工典禮由他主持，但近9成工程是黃大洲任內完成，通車典禮又換一位市長，市政必須一棒接一棒。黃大洲說，紀錄片竟漏掉基隆河截彎取直，用心不夠，因基隆河截彎取直讓內湖、南港原本會淹水的土地變住宅區，還造就後來的內湖科學園區，稅收比新竹還多；主持人急忙表示，完整版影片裡面有提及截彎取直。

柯文哲說，紀錄片記錄台北百年的發展，他2014年當選的口號就是「改變台灣從首都開始」，始終相信政治核心是執行力，更重要是要留下什麼樣的台灣給下一代，所以非常重視財政紀律。

蔣萬安表示，郝龍斌、黃大洲都提到市長不好當，他才當5個多月完全認同；他日前去划龍舟，到現在還腰痠背痛，原來當市長要會18般武藝。

馬英九 柯文哲 捷運

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