餵藥案 侯友宜批綠營製造恐慌 主動到議會提3點報告

新北市長侯友宜（右）13日受邀赴議會針對幼兒園餵藥案進行補充說明時強調，面對餵藥風波，讓「孩子安全，家長放心」是市府團隊的責任。(記者侯永全／攝影)

新北某私幼餵藥案延燒，新北市長侯友宜 昨天主動到議會說明全案處理過程，強調接獲家長通報後立即啟動專案小組並呈報檢警調查，重砲轟副總統賴清德、綠營民代說的話都非事實，都是製造恐慌，讓大家以訛傳訛，「如果有吃案、包庇，請提出證據，我們立即查辦公務人員瀆職」。

新北市議會本月6日決議邀市府教育局及衛生局專案報告，民進黨 團不斷要求侯友宜要出席；侯昨天下午主動到議場，強調最近很多不是事實的說法，影響社會觀瞻及全國疑慮，他有責任把事實與市府作為清楚跟議會說明，「雖然議會沒邀請我，但我還是主動到議會來。」希望主動列席議會報告。

民進黨議員李宇翔提案要求侯友宜上台報告，但經黨團協商、投票表決，提案未通過，但侯友宜最後由議長蔣根煌邀請，上台報告。

侯友宜提出3點：1、尊重專家、醫師判斷；2、沒有一位老師被收押，問題到底在哪？如果很重要，就要立即收押，補充證據，不允許有傷害孩童行為；3、早就啟動醫療服務，有兒科、精神科、心理師專責醫療服務。

針對民進黨立委張宏陸7日稱家長4月就已通報1999，質疑市府未重視。侯友宜直言，他不斷說明5月14日晚上家長報案、市府15日報請檢方偵辦並啟動專案，有人惡意指控吃案包庇，這是很嚴厲指控，是對市府最大傷害。

他說，衛生局、社會局、警察局一步都沒有停歇，既然有人惡意指控有公務人員包庇吃案，請張宏陸提出證據有無包庇，「如果有，我們就立即查辦公務人員瀆職」，請檢察官一併查案，不要客氣，如果沒有，請委員也要把事實真相告訴民眾，避免以訛傳訛。

國民黨 新北市議員劉美芳說，她在6月6日口誤說出1999，經過查證馬上就澄清；她隨即對著站在備詢台的侯友宜及市府團隊鞠躬道歉，也希望張宏陸及民進黨發言人張志豪等人要為發言造成社會紛擾道歉。

民進黨立委張宏陸表示，劉美芳在議會質詢時揭露「有家長在4月就寫信到市長信箱、打1999專線向市府陳情」，之後各界都援引這個說法抨擊市府，劉美芳忽然表示自己口誤、講錯日期，誤導全民的國民黨自己道歉就算了，還要其他人也跟著道歉，「簡直莫名其妙，笑死人」。

新北市長侯友宜昨主動到議會參加私幼餵藥案專案報告「直球對決」，民進黨團砲聲隆隆，質疑侯先定調為「教師餵藥案」才造成恐慌；藍營則反擊綠營傳言4月就有人通報此案是假消息，要塑造侯市府消極拖延、甚至吃案的負面印象，雙方吵成一團。侯友宜強調，各局處在不影響司法偵辦下，都有做好自己本分。

侯友宜指出，啟動調查後都持續和同仁開會掌握進度，並告知教育局公開案情時序，也請社會局啟動早期重大兒虐處置、及早介入，全案涉及傷害、妨害兒童發育、毒品管制等，都是重罪，因此他第一時間指示毋枉毋縱，用公正客觀科學態度還原真相，他常說「一分證據說一分話，不是證據不要說話。」

國民黨議員林國春批評民進黨「狗官」造謠，民進黨議員戴瑋珊在節目上亂講，戴拍桌回擊對方辱罵官員、民代，要求公開道歉並送紀律委員會處理。彭佳芸說，林國春罵議員「狗官」應該嚴厲譴責，做錯事的人沒有資格罵別人。國民黨議員葉元之表示，民進黨不斷說家長4月就通報是假消息，造成社會恐慌，嗆綠營「這是市議會，不是動物園，沒水準，素質這麼差，真是受不了」。

藍綠議員吵個沒完，侯友宜報告後準備離開議會，綠營多名議員追到門口，藍營多名議員見狀組成人牆，護送侯上車離開。