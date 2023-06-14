黑白集╱學生知法玩法 大學之道坍方

政大法律系學生遭控設立公司媒介性交易，並在學校交流板攬客徵才。這名「業者」宣稱教男性把妹，有心人循其社群 帳號一探，便見到「同居約會派對」、「多人酒局遊戲」及飯局公關伴遊等服務項目。打著新創公司旗幟引人入彀，但文宣與網路色情招嫖廣告無異。

大學生還沒考上律師，先下海當淫媒，創業熱情擾動校園。此舉惹惱女同學檢舉，校方才知學生在教室拍攬客廣告，推播春色文宣。台大經濟系先前鬧出多重歧視 事件，驚動社會；誰知政大學生早已在校園徵妹，招聘業務大張豔幟，引起議論多時。校方是對台大事件無感，還是不在乎校園淪為法外之地？

涉案學生聲稱，只提供「出租女友」服務，並非媒介性交易。還辯稱「舌吻摸奶」等肢體接觸文字，只是告知客人服務程度，以免造成性騷擾 。這學生好聰明，根據府方「超買私菸」觸類旁通，將應召站包裝成把妹教室，迴避媒介性交的刑責。

知法玩法是台灣民主的特色，本小利大，大學生自然上行下效。在校生若能躲過檢警追查，對八大業者而言，便堪稱「創新經營」了。

國師教授開論文工廠拉政治皮條，尚且無罪無罰安享天年；學生拉人肉皮條創業，只是有為者亦若是。面對法律系學生學以致用，佇倚道德斷垣的政大，要如何傳授大學之道？