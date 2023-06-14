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民進黨支持苗博雅選立委 徵召吳音寧、林志潔

記者蔡晉宇／台北14日電
民進黨2024大選提名策略小組，建議台北市第六選區支持社民黨議員苗博雅。(本報資料照片)
民進黨2024大選提名策略小組，建議台北市第六選區支持社民黨議員苗博雅。(本報資料照片)

民進黨2024大選提名策略小組昨再度開會，建議台北市第六選區（大安區）將支持社民黨議員苗博雅，彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召北農前總經理吳音寧，新竹市將徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔，今天可望獲中執會通過，「女力從政」將是本次提名主軸。

黨內人士說，這3位人選就是「民主大聯盟」的價值。據轉述，由於台北市大安區立委提名，地方高度希望由黨內人選謝佩芬出戰，提名策略小組召集人潘孟安在會中特別肯定謝佩芬4年前在大安區開疆闢土，但此次為擴大社會面並完成「民主大聯盟」目標，決定與苗博雅合作。

與會人士表示，新系前立委段宜康指出，提名自家人可以向黨內交代，而提名黨外人士可以擴大社會連結，如同四年前市議員簡舒培毫無保留地幫謝佩芬輔選，在總體考量和價值選擇下，仍要和苗博雅合作，才能在該選區突破困境。同屬新系的行政院副院長鄭文燦也說，苗博雅總體聲量非常高，與她合作非常有力，能擴大選票基礎。但正國會代表陳茂松則主張應提名自家人。

由於黨內有雜音，民進黨人士指出，黨主席賴清德昨天也和這3個選區的地方重要人士、有意爭取參選者會面，一一溝通，盼黨內能團結，發揮力量打出漂亮的立委選戰。

提名 民進黨 賴清德

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