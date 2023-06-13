電業自由化跳票 經部：台電財務不佳 重新評估

經濟部將重新評估是否續推台電「電業自由化」，電力學者抨擊政府不願遵循市場化，台灣乾脆回到列寧式計畫經濟好了。(記者胡經周／攝影)

蔡政府2017年通過「電業法」修法，要求台電須於6至9年內推動「電業自由化」，將台電分割為發電、輸配電、售電3項事業，開放市場競爭。但經濟部及台電至今毫無動作，近期坦言，因新增2050淨零碳排任務，加上台電近年財務不佳，能否續推電業自由化要重新評估。

行政院前政務委員、現任中央大學管理講座教授梁啟源表示，歷任總統為解決台電獨大，傾向台電的「功能性分割」，例如輸配電成立獨立系統調度機構（ＩＳＯ）；蔡政府上任要求更徹底的「實質分割」，但最終只開放綠電，未同步開放火力發電及輸配電，做不到是「虎頭蛇尾」。

蔡政府2016年上任後，為解決台電壟斷電力市場，服務、效率難以提升，電價無法反映市價，在2017年修正「電業法」時納入分割法源，要求台電在2017年1月11日新法上路後6年施行，得延長兩次，總計3年；換言之，台電須於2023年至2026年間完成分割。

不過，6年以來，台電分割進度「只聞樓梯響」，未看到更多動作；今年進入6年大限，台電在今年初默默申請並通過首次展延。

經濟部官員坦言，現在電力環境、趨勢與2017年時空背景大不同，台電分割面臨「功能」及「財務」兩大困境。能不能分割、台灣是否需要電業自由化，有必要回到立法院重新再討論才能有下一步決定。

官員表示，從功能面來看，蔡政府上任推動電業自由化，積極推動再生能源以及避免台電獨大。經過7年時間，台電確保穩定供電基本任務，也扶持再生能源發展；這兩年更為穩定國內物價，吸收電價漲幅，「確實是政策發展很好的夥伴」。