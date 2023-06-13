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放任陸客偷渡澎湖 海巡馬公商港副所長被拔官

記者翁至成、張議晨／台北13日電
澎湖海巡馬公商港林姓副所長讓偷渡「陸客」登島被拔官。圖為示意圖。(本報資料照片)
澎湖海巡馬公商港林姓副所長讓偷渡「陸客」登島被拔官。圖為示意圖。(本報資料照片)

一段影片近日在海巡內部瘋傳，有大陸網紅駕駛遊艇旅行，泊靠澎湖馬公時，無簽證下，海巡馬公商港林姓副所長卻大方讓這群「陸客」登島，還貼心提醒「要小心一點不要被抓到」。海巡署高層昨天震怒，火速將該名林姓副所長調離主管職務，依法檢討重懲。

據了解林姓副所長現年31歲，階級為上尉。該影片長達4分多鐘，只見林姓副所長態度就是要讓對方偷渡，誇口說「我們就互相啦」、「海關、移民署要過來要一段時間，他們很近，但他們很懶」，更自曝至今服務10年，要再做10年才能退休

海巡署昨晚發布新聞稿指出，「聖克里斯多福籍AHA MOMENT」遊艇（1美籍、4陸籍）從中國泉州出港，預定前往日本沖繩，5月27日因避颱，獲准同意泊靠澎湖馬公第一漁港亞果碼頭，並經「CIQS」港口聯檢機制完成檢查手續，船員經主管機關告知未經許可不得登岸，該船6月5日上午8時30分離開亞果碼頭前往日本沖繩。

海巡署說，船員要上岸須向移民署申請，林姓副所長不當發言，立即調整為非主管職務，依法檢討重懲，同時追究相關人員行政責任，將持續加強同仁教育訓練，避免類似案件再發生。

移民 日本 退休

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