朱學恒「告發」自己 鍾沛君批無悔意

台北市議員鍾沛君12日舉行記者會談性騷事件，批朱學恒無悔意，一度哽咽到說不出話。(記者余承翰／攝影)

台北市議員鍾沛君日前控訴網路評論家朱學恒去年8月對她性騷，鍾昨天舉行記者會再批朱毫無悔改，事發後仍多次與她同台上節目，大談性騷擾 議題；她一度情緒激動落淚，指朱學恒是在挑戰她的底線，「身為被害人也是公眾人物的我敢不敢站出來挑戰」。

朱學恒昨在臉書表示已到台北地檢署「告發自己」，律師薛維平認為，告發狀寫得語焉不詳，懷疑朱是要逼鍾沛君「上戰場」到北檢應訊，同時藉偵查不公開和性騷擾防治法相關規定，讓司法單位和媒體不得繼續洩漏或報導性騷案，其心可議。

鍾沛君批此舉再次證明朱毫無悔意，說他有許多機會向檢警自首，及透過共同朋友「誠心向我道歉」，但朱沒有，只一味避重就輕，從刑事告發文舉動可知，「他謹慎切割，枉費大家的信任與期待」。

鍾沛君說，事發已過10個月，對她來說卻無法忘記，到現在還會晚上做噩夢，她曝光去年8月19日朱學恒在律師事務所認錯的音檔，當天在她男友、律師見證下，要求朱「自己寫下要爲哪些犯行道歉」，並要朱承諾不要靠近她。

音檔內容讓她一度相信朱學恒真心悔改，但幾個月後，朱毫不避諱跟她出席同通告，多次與她同台，甚至在節目上大談性騷擾議題，挑戰她的底線。

薛維平說，刑事訴訟 法中的「告發」，只有被害人或第三人才能告發，且告發也須申報犯罪事實，如果真有人「自己告發自己」，只能認作「自首」或「投案」，法律上很難叫「告發」。

他認為朱學恒在餐廳酒後強吻鍾沛君，完全符合性騷擾防治法「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私 處之行為」，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。當中未涉及使人不能抗拒強制部分，沒有強制猥褻問題。