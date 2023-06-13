我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

餵藥案 賴籲設醫療團隊 侯嗆早就在做了

台灣新聞組／新北13日電
民進黨總統參選人賴清德（中）12日請新北市政府速設醫療團隊。圖為他出席台灣投資博覽會。(記者曾原信／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（中）12日請新北市政府速設醫療團隊。圖為他出席台灣投資博覽會。(記者曾原信／攝影)

新北板橋私幼餵藥案延燒，成藍綠政治攻防焦點。民進黨總統參選人、副總統賴清德批新北市政府動作慢，並呼籲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜盡速成立醫療團隊，保護孩子的健康。侯友宜昨天親上火線，重砲嗆賴清德「畫錯重點」，「賴清德說的我們早就在做了」。

賴清德說，這個事件的重點在孩子，「大家想想，如果這些孩子是我們自己的孩子、自己的孫子，那會有多難過，應該將心比心，這時候最重要的就是孩子的健康。」他強調，請侯友宜或新北市政府盡速成立醫療團隊，保護孩子的健康，還說「侯市長加油，一定要好好照顧小孩子。」

行政院長陳建仁也說，很多家長對新北市政府的處理有疑慮，希望侯友宜勇於負責、積極處理。民進黨立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧等人昨也舉行記者會抨擊新北市府行政怠惰，危機處理失職失能，侯友宜與幼童家長座談時有「候用校長」做人牆保護侯友宜進場，根本是濫用資源。

侯友宜競選工作室和市府先後發布新聞稿回擊，批民進黨造謠抹黑、政治操作，要求賴清德要找回「醫者良心」；侯友宜也出席餵藥案說明會，強調新北市早已啟動專責醫院，不但有專科、小兒科、心理諮商科，還有很多醫師團隊一起為孩子們服務，「賴清德說的，我們早就在做了」，賴清德根本搞不清楚新北市府現階段作法。

侯友宜說，新北市府第一時間收到家長報案就介入，市府配合檢方調查，教育局也啟動行政調查委員會，配合檢方釐清真相，行政調查從未停歇，最重要的是藥物從何而來，必須檢方釐清才能讓家長安心。

國民黨立院黨團總召曾銘宗昨舉行記者會，要求檢調依法盡速調查，不要介入政治攻防，他說新北市府5月15日已移送新北地檢署，到現在多久了，是故意拖延、讓事件在政治上發酵嗎？應盡速查明藥物來源，不要再拖了。黨團並已發函法務部，要求責成新北地檢署應維持行政中立，盡速調查及公布管制藥物來源及藥物屬性，讓全國所有家長安心，還無辜教保員公道。

法務部回應，不會介入個案偵查，但承辦檢察官會視所蒐得證據依法查辦。新北地檢署則發新聞稿表示，行政機關本於權責調查，屬行政權行使，新北檢不便評論；站在保護幼童安全立場，兼顧人權保障，嚴守偵查不公開，也請外界在完整證據呈現前勿揣測案情，給檢警純淨辦案空間。

新北檢強調，迄今有22名家長提告，幼童檢體檢驗部分屬於案件重要事項，偵辦之初即規畫檢驗程序，5月底已陸續採集12名幼童毛髮送請權威機構鑑定，檢驗報告預計1至2個月出爐，在報告出爐前，暫時不會傳喚其他人。

此外，據台北中國時報報導，醫福會前天公布16位幼童採檢陰性，昨晚要再公布其他12位幼童尿液檢驗結果，但醫福會卻說部立台北醫院委外單位做定量的機器當機，今天才有答案，惹來其中是否有「名堂」的猜疑。

侯友宜 賴清德 民進黨

上一則

名嘴朱凱翔涉性騷道歉 女議員：敷衍

下一則

諷賴和平保台獨 侯：想要西邊穩兩岸要溝通

延伸閱讀

大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨(3)-反共不反中

大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨(3)-反共不反中
賴批餵藥案反應慢 侯嗆別造謠 綠斥侯想卸責中央

賴批餵藥案反應慢 侯嗆別造謠 綠斥侯想卸責中央
AIT處長：台3總統參選人願與陸對話 美方絕對支持

AIT處長：台3總統參選人願與陸對話 美方絕對支持
雲林請益 侯友宜：對美中都要談 為台灣找出路

雲林請益 侯友宜：對美中都要談 為台灣找出路

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
高雄一名軍校生和女友母親對上眼，這段不倫戀最終被女友父親發現。示意圖與文中人物無關。（取材自Ingimage）

台軍校生戀上女友媽鹹濕片遭揭露 嗆女友爸沒資格當老公

2023-06-05 22:06
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養