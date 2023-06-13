餵藥案 賴籲設醫療團隊 侯嗆早就在做了

民進黨總統參選人賴清德（中）12日請新北市政府速設醫療團隊。圖為他出席台灣投資博覽會。(記者曾原信／攝影)

新北板橋私幼餵藥案延燒，成藍綠政治攻防焦點。民進黨 總統參選人、副總統賴清德 批新北市政府動作慢，並呼籲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 盡速成立醫療團隊，保護孩子的健康。侯友宜昨天親上火線，重砲嗆賴清德「畫錯重點」，「賴清德說的我們早就在做了」。

賴清德說，這個事件的重點在孩子，「大家想想，如果這些孩子是我們自己的孩子、自己的孫子，那會有多難過，應該將心比心，這時候最重要的就是孩子的健康。」他強調，請侯友宜或新北市政府盡速成立醫療團隊，保護孩子的健康，還說「侯市長加油，一定要好好照顧小孩子。」

行政院長陳建仁也說，很多家長對新北市政府的處理有疑慮，希望侯友宜勇於負責、積極處理。民進黨立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧等人昨也舉行記者會抨擊新北市府行政怠惰，危機處理失職失能，侯友宜與幼童家長座談時有「候用校長」做人牆保護侯友宜進場，根本是濫用資源。

侯友宜競選工作室和市府先後發布新聞稿回擊，批民進黨造謠抹黑、政治操作，要求賴清德要找回「醫者良心」；侯友宜也出席餵藥案說明會，強調新北市早已啟動專責醫院，不但有專科、小兒科、心理諮商科，還有很多醫師團隊一起為孩子們服務，「賴清德說的，我們早就在做了」，賴清德根本搞不清楚新北市府現階段作法。

侯友宜說，新北市府第一時間收到家長報案就介入，市府配合檢方調查，教育局也啟動行政調查委員會，配合檢方釐清真相，行政調查從未停歇，最重要的是藥物從何而來，必須檢方釐清才能讓家長安心。

國民黨立院黨團總召曾銘宗昨舉行記者會，要求檢調依法盡速調查，不要介入政治攻防，他說新北市府5月15日已移送新北地檢署，到現在多久了，是故意拖延、讓事件在政治上發酵嗎？應盡速查明藥物來源，不要再拖了。黨團並已發函法務部，要求責成新北地檢署應維持行政中立，盡速調查及公布管制藥物來源及藥物屬性，讓全國所有家長安心，還無辜教保員公道。

法務部回應，不會介入個案偵查，但承辦檢察官會視所蒐得證據依法查辦。新北地檢署則發新聞稿表示，行政機關本於權責調查，屬行政權行使，新北檢不便評論；站在保護幼童安全立場，兼顧人權保障，嚴守偵查不公開，也請外界在完整證據呈現前勿揣測案情，給檢警純淨辦案空間。

新北檢強調，迄今有22名家長提告，幼童檢體檢驗部分屬於案件重要事項，偵辦之初即規畫檢驗程序，5月底已陸續採集12名幼童毛髮送請權威機構鑑定，檢驗報告預計1至2個月出爐，在報告出爐前，暫時不會傳喚其他人。

此外，據台北中國時報報導，醫福會前天公布16位幼童採檢陰性，昨晚要再公布其他12位幼童尿液檢驗結果，但醫福會卻說部立台北醫院委外單位做定量的機器當機，今天才有答案，惹來其中是否有「名堂」的猜疑。