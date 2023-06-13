諷賴和平保台獨 侯：想要西邊穩兩岸要溝通

國民黨總統參選人侯友宜出席退休警察人員挺侯大會。(記者曾原信／攝影)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 昨天消遣民進黨 總統參選人賴清德提「和平保台」，其實是「和平保台獨」，讓大家忘記以前提的「抗中保台」；他說，以前能跟對岸和平交流，現在卻都變成賣台親中，重申「西邊」如要穩定，不能像民進黨一樣，都不對話、不溝通，彼此互信兩岸就能穩定下來。

侯友宜昨到台北國軍英雄館參加「中華民國 退休警察人員協會總會成立35周年暨支持侯友宜團結自強大會」，進場時受許多人簇擁，現場幾百人高喊「侯友宜凍蒜、凍蒜」，氣氛熱絡。侯友宜致詞提到賴清德的和平保台說讓他覺得很奇怪，「什麼時候改的」。他說，今年被賦予重大任務，就是捍衛、守護中華民國，愛護台澎金馬，責任來了就不逃避。

「我不斷看到民進黨弊案……」侯友宜說，其實不只這些地方，他在新北市府工作，看到太多一樣的問題，這些問題不解決，如何讓中華民國永續？

「民進黨執政沒半步，選舉一堆步。」他說，警察很老實，說一是一、說二是二，很多人說他佛系，就是不希望大家用惡言相向的方式撕裂中華民國、台灣人民，這也是人生信念價值。

侯友宜還談到兩岸，強調不能像民進黨不對話、不溝通，起碼要展開對話、溝通、交流，彼此互相信任，在對等、尊嚴、友善下，雙方在經濟、學生交流、觀光休閒產業互動，緊密連結，兩岸就能穩定下來。

此外，南投日月潭和杭州西湖觀光合作「兩湖論壇」今年恢復實體交流，下月在杭州舉辦，南投縣長許淑華將率團前往，成為疫情結束後首位前往中國大陸的縣市首長。她昨天說，民進黨長期對與中國大陸交流的縣市首長、政治人物貼上親中賣台標籤，但縣府絕對以農民利益為優先考量，呼籲民進黨政治上少點操作，別扣帽子、貼標籤抹黑。