柯踩侯地盤 蔣根煌5分鐘快閃 藍白合又成話題

民眾黨總統參選人柯文哲（中）12日拜訪新北市議會，談台灣前途。(記者許正宏／攝影)

民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲 昨到新北市拜會議長蔣根煌、國民黨 前秘書長李乾龍，蔣僅坐不到五分鐘就離開趕高鐵到雲林；媒體問是否踩國民黨總統參選人、新北市長侯友宜 地盤兼拔樁？柯表示就是拜訪談台灣前途。

柯文哲昨由台北前副市長黃珊珊及黨籍新北市議員陳世軒陪同，赴新北市議會拜會國民黨籍蔣根煌及無黨團結聯盟黨團，下午轉往三重先嗇宮參拜，和董事長李乾龍會面。由於蔣、李都支持新北市長侯友宜參選總統，媒體質疑柯企圖拉攏親侯人士「拔樁」。

柯文哲說，不能講拉攏，議會拜訪是議會拜訪，宮廟每個人都可以去，不可能限制誰不可去，這些人都是政治上大老，成熟得很，不會這樣做。真要合作應事先溝通，政壇大老都有身段，就是拜會並聽對方說，本來就沒打算要談選舉。

蔣根煌說，沒有給柯吃「閉門羹」，柯是拜會無盟黨團，不是拜訪他；李乾龍說，還是希望藍白合，最重要的是政黨輪替，柯禮貌性拜會，自己一百多公斤，柯要拔樁大概也拔不動。李乾龍也轉述，柯私下說「這麼忠貞的國民黨員怎麼可能拔樁」。

侯友宜說，大家都是朋友，朋友間互相往來本來就很正常。