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新聞評論／出口連9黑 總統參選人請提解方

聯合報社論

財政部公布5月貿易統計，出口「連9黑」，年減14％；進口「連7黑」，年減21％。正值綠營性騷事件熱潮，許多人或許未多留心；但「連9黑」是嚴重警訊，顯示去年以來出口一路惡化，雙位數衰退看不到盡頭。財政部預估，出口「最快」要到9月才能轉正，慢則要等到11月。亦即，後續還有連13黑、15黑在等著我們。

出口「連9黑」，表示問題已存在快1年。若說是疫情影響，但全球疫情已解封大半年，台灣出口仍不見好轉。進一步看，根據《經濟學人》的全球經濟統計，在40多個主要已開發和開發中國家中，今年首季僅有6、7個國家處於負成長；而台灣不僅是亞洲唯一負成長的國家，還敬陪全球末座。德國、捷克、智利等的負成長都不到1趴，就連捲入戰爭的俄國都只負1.9％，而台灣高達負3趴。

台灣是出口導向的國家，一旦貿易支柱軟弱無力，經濟成長的動能要從何而來？蔡總統曾自詡台灣經濟是「20年來最好」，話說完才多久，經濟即變天了；問題是，許多人似仍停留在那個「最好」的幻覺。事實上，不僅進出口貿易雙雙衰退，經濟部發布的指數更慘，4月工業指數是年減22.8％，製造業生產指數則年減23.5％，兩項指數均呈「連11黑」。

從出口的「連9黑」，到製造業的「連11黑」，可以觀察到它們之間的因果關聯。簡單地說，去年6月，製造業指數即開始逆轉翻黑，但一開始政府不以為意，業界也以為經濟一片大好而顯得輕忽。直到去年9月，輪到出口翻黑；到了11月連進口也翻黑，才知大事不妙。當生產和貿易都「黑」成一片，但去年底適逢九合一選舉，政府不斷撒錢、發補貼救急，就是為了掩飾經濟欠佳的事實，但也讓業界的調整腳步變得遲緩。

最明顯的例子是，自行車大廠巨大機械一向是企業模範生，在疫情三年間受惠於自行車市場需求爆發，銷售暢旺，不斷加速生產。未料，隨著各國相繼解封，運輸需求一夕變化，巨大機械去年12月驚覺庫存嚴重過剩，需要兩季才能消化，不得不對上游廠商發出延長票期通知。除了受國際原物料短缺及全球景氣復甦不如預期的拖累，蔡政府的兩岸政策僵固不化，再加上「報喜不報憂」官僚心態作祟，都讓經濟下墜情勢一發不可收拾。

從台灣出口衰退的結構變化，可以看出蔡政府近年呼應美國「抗中」戰略的經貿炒作，也是削弱台灣出口的主因之一。根據財政部統計，今年1至5月台灣對中國大陸及香港的出口累計年減26.7％，進口減少25.1％，幅度均超過1/4，極為驚人。儘管政府藉此聲稱台灣對大陸的出口依賴降為35％，但只要看台灣對東協及對美國的出口額都在衰退，即可知此一變化並非政府拓展南進或東進的「戰果」，而是整體出口低迷所造成的結構性扁平及扭曲。這個問題，若無法從根本解決，未來台灣的經濟發展會跟扭曲的能源政策一樣，變得更糾葛難解。

以民進黨「重政治、輕經濟」的本能，今年經濟能否「保2」其實已是個假議題，蔡政府恐無力解決。更嚴肅的議題是，台灣經濟除歷經三年大疫挑戰，還包括抗中所產生的諸多貿易嫌隙，和企業不知何去何從的焦慮；這些在蔡英文卸任後，都會變成下任總統的難題。因此，藍綠白總統候選人都有必要提出因應，說明自己有何解方。誰能提出切中時弊的藥單，更能讓選民知道如何抉擇。

指數 疫情 財政部

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