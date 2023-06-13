黑白集／軍人戰場 總統秀場

蔡英文 總統視察南部空軍基地，透過戰管向飛行員喊話；不料共軍 「亂入」，以反喊話打斷其通話。一陣尷尬之後，軍方連忙關閉頻道。儘管空軍表示總統「未受影響」，但台海前線情勢緊張，已一覽無遺。

當時，共軍喊話說：「你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權。」對此，國軍表示，總統所用頻率與共軍警示頻道不同，亦不知對方喊話對象為誰。但仍令人擔心，是否台灣元首行程被對岸掌握，藉此機會「示威」。若果真如此，那就麻煩大了。

就算只是巧合，這種情境亦令人擔心。不難想見，這類緊張情勢，是近年台海上空的「日常」。蔡總統的尷尬可以一掃而過，但對前線官兵而言，這類緊張隨時有擦槍走火可能，瞬息即演成你死我活的修羅場。兵凶戰危，誰能懈怠？

此一場景，非媒體拍攝，而是軍方特意釋出。當時在場的，還有國安會秘書長顧立雄。合理推斷，國安單位讓此畫面公諸於世，就是要操作共軍「侵門踏戶」，和蔡總統「在第一線與官兵同在」的氛圍。只不過，蔡總統現場的反應，更受矚目罷了。

蔡總統以「端午 慰勞」之名向飛行員喊話，但正當前線戰備緊張，所謂慰勞其實更加重官兵負擔。直言之，蔡總統是將此行當「秀場」；而其秀場，卻是飛行員的「戰場」。這種秀，不做也罷。