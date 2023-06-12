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批賴發布假訊息、謠言 劉和然：新北市府沒有疏失延遲

記者施鴻基／新北12日電
新北副市長劉和然（右）強調「新北市府沒有任何疏失或延遲」，批民進黨總統參選賴清德發布假訊息和謠言。(取材自「千秋萬事」直播)
新北副市長劉和然（右）強調「新北市府沒有任何疏失或延遲」，批民進黨總統參選賴清德發布假訊息和謠言。(取材自「千秋萬事」直播)

餵藥案風暴持續，民進黨質疑新北市府吃案壓案，且行政延誤。副市長劉和然今天強調「新北市府沒有任何疏失或延遲」，批民進黨總統參選賴清德發布假訊息和謠言，「如果他是用總統候選人身分我可以理解，但如果是副總統身分就不應該」，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的情緒「可能應該有一點點這樣」，但參選總統目的只要勝選不論是非嗎？

劉和然今天接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，說明餵藥案市府處理始末。他說，目前共8名幼兒檢出，但微量偏向臨界值0（微克／毫升）就有6人，其他2人也不高於4也屬微量，一般15以上才有治療效用，但家長立場認為有就是有，雖然只是微量，所以有部分家長孩子已經做毛髮採樣，有的因為沒報案暫時沒有，市府先調查做名冊給檢方接手。

外傳市府處理慢半拍，且有吃案壓案情況。劉和然說，有人向媒體說4月就報案，但市府5月15日得知後先知會檢方，侯友宜指示跨局處專案處理，因行政調查比較表面，檢方調查才能深入，例如調閱就醫紀錄，市府也調查市長信箱和陳情系統2萬3000多通，由當過檢察官的法制局長吳宗憲調查，目前研判可能性有三，一是真吃到藥品，代謝被檢出；二是吃到處方箋藥品；三是偽陽性。不過抽血是侵入行為，須監護人同意，所以家長帶12名幼童自行檢查，其他55人又有16人加入，最後共28人受檢。

至於監視器是否遭刪除，劉和然說，檢方搜索前曾知會市府，5月18日執行搜索，監視器已被查扣，裡面有沒有問題只有檢方才知道，所以侯請檢訪快速嚴格調查。勒令停業不是看數量，而是看目前檢出學生分布大中小班都有，當然可能是正常餵藥，但依然擔心是有問題，侯友宜要求比照兒童受虐事件處理，不能有僥倖心情，第一波12人採檢有2、3人有反應，就馬上報案。

侯友宜要求賴清德交代檢方快偵辦餵藥案，綠營群起攻擊。劉和然說，民眾對政府的信任感，破壞後很難恢復，目前是短空，未來若成長空瓦解家長對教保員信任感，事態就很嚴重，侯講這話有前提，是因新北沒有任何疏失或延遲，賴卻說從4月就接到報案。如果賴清德是以參選人身分那沒話講，如是用副總統身分就不該發布假訊息和謠言，這和政府作法衝突且矛盾，侯常說不能為選舉不擇手段，否則寧可不選。

但如果最後證明是烏龍，劉和然轉述侯友宜的話說「這就是我身為市長要負的行政責任」，現在最難過是家長和孩子，行政人員不能比他們更難過，市府自認無疏失、沒有任何耽擱，但家長期待會更高，就像有大班孩子期待一場畢業典禮，市府正在籌辦。

侯友宜 賴清德 民進黨

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