政大演講挨批「侯侯GPT」 劉和然：侯友宜沒放開做自己

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜6月8日到政大演講，卻答非所問，挨批「侯侯GPT」。副市長劉和然（右）認為侯沒放開做自己。(取材自「千秋萬事」直播)

國民黨 總統參選人、新北市長侯友宜 6月8日在政大演說，被批答非所問，回響不佳。副市長劉和然今天接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪表示，侯背景、養成、成長都比較特殊的，表現一定和外界想像不一樣，當天沒有放開，壓力會在19日台大場；總統大選民調 雖落後「我們很有信心……我們自己知道該怎麼做」。

政大演講回饋不佳，甚至被剪成影片流傳揶揄。劉和然說，他和侯友宜相處13年，侯是事務官出身，國家培養的第一個總統參選人，並非政黨一步步規畫上來，背景、養成、成長都特殊，表現一定和外界想像不一樣。

外傳政大場後侯友宜已開始接受特訓，準備台大場表現。劉和然說，很多人認為那天的表現不像他，建議侯可不可以放開，叫他做自己，讓最真的一面被學生們看到。但最大挑戰是在議會，如同質詢總統候選人的概念，侯都可以回答，應對上侯正常發揮就沒有問題。

王淺秋問對台大場是不是剉著等？劉和然說，「我們一生遇到的是對錯，他遇到的是生死，是我們幕僚剉著等」，侯友宜回來會檢討，沒有做的很「媠氣（台語，很好、很漂亮）」，外界使用的字眼直接，或許也可給侯一點想法。

至於未來選舉團隊是否會再擴大，劉和然說，這次他顧家卻發生餵藥案，選舉市政兩頭燒有向侯道歉，但侯只說做好就對出去都別再說；侯的選舉團隊都有在處理，包括藍軍整合，對外部民調落後，內部也做民調分析，會繼續努力，責難批評都會接受。但以餵藥案檢說，「我們很有信心，真相出來......我們自己知道該怎麼做。」

王淺秋也問，侯友宜和蔡英文總統兩岸論述相同，「為什麼你能避戰她不能」？劉和然解釋，侯友宜太在意某些事，有些地方文字或許一樣，但心裡想法不同。