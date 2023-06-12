我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

政大演講挨批「侯侯GPT」 劉和然：侯友宜沒放開做自己

記者施鴻基／新北12日電
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜6月8日到政大演講，卻答非所問，挨批「侯侯GPT」。副市長劉和然（右）認為侯沒放開做自己。(取材自「千秋萬事」直播)
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜6月8日到政大演講，卻答非所問，挨批「侯侯GPT」。副市長劉和然（右）認為侯沒放開做自己。(取材自「千秋萬事」直播)

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜6月8日在政大演說，被批答非所問，回響不佳。副市長劉和然今天接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪表示，侯背景、養成、成長都比較特殊的，表現一定和外界想像不一樣，當天沒有放開，壓力會在19日台大場；總統大選民調雖落後「我們很有信心……我們自己知道該怎麼做」。

政大演講回饋不佳，甚至被剪成影片流傳揶揄。劉和然說，他和侯友宜相處13年，侯是事務官出身，國家培養的第一個總統參選人，並非政黨一步步規畫上來，背景、養成、成長都特殊，表現一定和外界想像不一樣。

外傳政大場後侯友宜已開始接受特訓，準備台大場表現。劉和然說，很多人認為那天的表現不像他，建議侯可不可以放開，叫他做自己，讓最真的一面被學生們看到。但最大挑戰是在議會，如同質詢總統候選人的概念，侯都可以回答，應對上侯正常發揮就沒有問題。

王淺秋問對台大場是不是剉著等？劉和然說，「我們一生遇到的是對錯，他遇到的是生死，是我們幕僚剉著等」，侯友宜回來會檢討，沒有做的很「媠氣（台語，很好、很漂亮）」，外界使用的字眼直接，或許也可給侯一點想法。

至於未來選舉團隊是否會再擴大，劉和然說，這次他顧家卻發生餵藥案，選舉市政兩頭燒有向侯道歉，但侯只說做好就對出去都別再說；侯的選舉團隊都有在處理，包括藍軍整合，對外部民調落後，內部也做民調分析，會繼續努力，責難批評都會接受。但以餵藥案檢說，「我們很有信心，真相出來......我們自己知道該怎麼做。」

王淺秋也問，侯友宜和蔡英文總統兩岸論述相同，「為什麼你能避戰她不能」？劉和然解釋，侯友宜太在意某些事，有些地方文字或許一樣，但心裡想法不同。

侯友宜 民調 國民黨

上一則

港媒揭露台情報機密文件 靠「網溝」找線人探中情資

下一則

批賴發布假訊息、謠言 劉和然：新北市府沒有疏失延遲

延伸閱讀

餵藥案延燒 侯友宜說偵查不公開 趙少康：我的天啊

餵藥案延燒 侯友宜說偵查不公開 趙少康：我的天啊
拚翻轉執政 侯友宜：把民進黨弊端查清楚

拚翻轉執政 侯友宜：把民進黨弊端查清楚
餵藥案延燒 侯再道歉：成立獨立窗口解決問題

餵藥案延燒 侯再道歉：成立獨立窗口解決問題
幼園餵藥案 侯友宜見家長允負責 家長「感受不到誠意」

幼園餵藥案 侯友宜見家長允負責 家長「感受不到誠意」

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌