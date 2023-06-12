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賴批餵藥案反應慢 侯嗆別造謠 綠斥侯想卸責中央

台灣新聞組／新北12日電
新北市幼兒園餵藥風暴延燒，副總統賴清德日前批新北市政府動作慢，新北市長侯友宜11日回嗆賴「搞不清楚狀況」。(記者蔡維斌／攝影)
新北市幼兒園餵藥風暴延燒，副總統賴清德日前批新北市政府動作慢，新北市長侯友宜11日回嗆賴「搞不清楚狀況」。(記者蔡維斌／攝影)

新北幼童餵藥疑案引發藍綠政治攻防。民進黨總統參選人、副總統賴清德日前批新北市府動作慢，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天反批賴搞不清楚狀況，請賴交代檢方趕快釐清藥物來源，民進黨再回批侯處理餵藥案和恩恩案手段如出一轍，要把責任歸於家長和中央。

本報系聯合報報導，侯友宜說，目前幼兒園已停止營運，大部分幼兒也已安置，這段時間有人惡意操作，對國家沒幫助，也無法讓家長、孩子放心，真相拖愈久家長愈不放心，呼籲檢方快查清楚是什麼藥物、藥品來源。

針對外界對報案時間眾說紛紜，侯提高聲量強調「5月15日這天才正確」，呼籲檢方偵辦腳步要快。侯友宜競選工作室發言人陳柏翰也說，市府多次清查市長信箱及1999民眾陳情案，過濾2萬3500件陳情及近2萬通電話，並無任何「4月撥打1999」的紀錄，這些皆為網路謠傳，請賴清德及民進黨不要公然造謠、混淆視聽、政治操作。

賴清德競選辦公室發言人、新北市議員戴瑋姍批評侯市府吃案拖延怠惰，沒即時行政調查，導致證據消失、搜集不全，「甚至我懷疑有通風報信的情況，否則這麼剛好幼兒園能提早刪除監視器畫面？」她說，侯友宜要賴清德「交代」司法處理，但侯難道不知道「司法獨立」？侯的回答始終避重就輕，拒絕進議會專案報告是無法講清楚還是害怕講清楚？

民眾黨總統參選人柯文哲表示，有問題就趕快合起來解決掉，不要怪來怪去；他覺得很奇怪，那是管制藥品，要趕快去查。

此外，據台北中國時報報導，侯友宜10日晚間抽空與中廣董事長趙少康、前總統府祕書長廖了以、立委江啟臣以及前台北市長郝龍斌等人餐敘、交流意見；趙少康直言，侯友宜面對新北幼兒園餵藥案的反應太佛系，新北市府不該老是防禦，應快速反擊、主動對外說明，更建議侯友宜前往新北市議會與綠營直球對決。

報導指出，前晚餐敘除了趙少康等人，與會者還包括前立委沈富雄、郭正亮等10多人，而侯友宜在幕僚謝政達陪同下從南部趕回台北參加，由於侯友宜後續還要開會，與在場人員交流約1小時左右即離開。

與會者也直言競選團隊必須加足馬力，且包容不同的聲音，強調「團隊不能沒有烏鴉存在」，因為現在距離總統選舉的時間愈來愈近，已經沒有時間等待，要趕快把民調拉高。也有與會者認為，想要整合藍白，甚至發揮棄保效應，侯友宜的民調門檻至少要衝到第二名才有機會去談。

據報導，趙少康更直言，侯友宜必須先把藍軍整合起來，先鞏固好基本盤，一旦整合成功就有30％，就會成為第二名，再跟第一名拚搏。

趙少康說，從侯友宜昨日嗆賴清德的表現應該有聽進去建議，11日他在南部受訪，即大力要求檢方應盡速查清、將真相公布，現在新聞攻防速度要快，不能老是防禦。

侯友宜 賴清德 趙少康

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