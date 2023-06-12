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8童苯巴比妥微量殘留 專家：可能有偽陽性

台灣新聞組／新北12日電
幼兒園餵藥案持續延燒，新北市長侯友宜（左）11日二度與受害家長見面，說明會結束後侯友宜與家長們一同離開。(記者葉信菉／攝影)
幼兒園餵藥案持續延燒，新北市長侯友宜（左）11日二度與受害家長見面，說明會結束後侯友宜與家長們一同離開。(記者葉信菉／攝影)

新北某私幼8名學童血液中驗出微量「苯巴比妥」，民進黨質疑「嚴重超標」，醫界則懷疑全案恐怕是烏龍。新北市府昨天公布8學童血液檢驗報告，均是微量藥物殘留，衛福部也公布14人尿液採檢呈陰性，新北市府希望檢察官加速調查釐清。

有家長質疑檢驗時已是報案後第22天，超過驗血、驗尿黃金期，質疑殘留藥物多已排出，希望做毛髮檢測。新北市副市長劉和然說，已溝通一家醫院幫忙採檢、採樣，再送檢察官檢驗。

劉和然說，根據土城醫院檢測，8名幼童中有1人血液中含「苯巴比妥」濃度為每毫升3至3.5微克，1人介於1.5至2微克間，其餘6人都落在1至1.5微克間；新北衛生局解釋，15至40微克是醫院轉介治療的標準，因此8幼童均屬微量藥物殘留。

另外，該私幼4人、吉的堡10人、相關幼兒園14人到部立台北醫院就醫，醫福會執行長林慶豐昨晚也公布尿液檢驗結果，其中14人呈陰性，未檢出巴比妥鹽、安非他命、甲基安非他命、古柯鹼、鴉片、大麻、三環抗憂鬱藥、美沙酮、苯2氮，另有12人還在檢驗，不過有兩人出現失眠、焦慮、易怒，已由兒童精神科醫師與心理師追蹤評估。

幼兒如何接觸藥物？眾說紛紜。有醫師說，部分止咳藥、腸胃藥都含苯巴比妥，餵藥案恐是烏龍案。劉和然說，檢察官才有權限調閱孩子、親人的就醫紀錄，因此希望加快調查，明確公布結果。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，低於2.4微克「代表有偽陽性可能」，建議採用更精準的液相層析串聯質譜儀來檢驗毛髮，6公分頭髮就可得知過去6個月「苯巴比妥」濃度。

林口長庚醫院檢驗醫學部主任闕宗熙也指出，就目前驗出的微量殘留來看，不會對孩童造成傷害；血液物質太多，數值低時的判讀要很小心，不是測到就代表有藥物反應，需臨床醫師詢問，讓家長小孩都描述，較能積極判定，再來追蹤。

新北市長侯友宜昨晚第二度與家長座談，持續約2小時。據了解，侯友宜對家長說，「如果我們有瀆職、吃案，那不可饒恕，市長也要負起責任。」啟動司法程序後，行政權就不能介入，他也跟檢方反映家長心聲。他說，市府同仁在安置速度上沒達到大家標準，6月8日才會跟大家道歉，道歉是因為撤銷立案讓家長恐慌。市府也不懂為何會發生，但若採取強硬措施，外界更不會諒解，他知道家長不諒解，但該承擔就要承擔。

檢察官 檢測 醫學

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