我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

黑白集／30萬元買遺忘 便宜抄跑堅

黑白集
新竹市前市長林智堅。(本報資料照片)
新竹市前市長林智堅。(本報資料照片)

論文雙抄的前新竹市長林智堅，最近與其抄襲對象余正煌達成和解；由林智堅捐30萬元（台幣，下同，約9785美元）給公益團體，換取余正煌撤告。用30萬元換取社會大眾遺忘，擺脫抄襲官司的糾纏，還真是划算。

林智堅的30萬元，換的是兩件官司撤告：一件是侵害著作權，另一件是妨害名譽的告訴。去年，林智堅與其「恩師」陳明通聯手反咬是余正煌抄襲其論文，稱自己才是「受害者」；又憑著蔡英文發動全黨力挺，一路顛倒是非。此刻他聲名塗地，花區區30萬元即了斷兩件官司，再便宜不過了！如此一來，避免政治生涯留下判刑紀錄，仍可徐圖再起。

這次和解，林智堅還是個講價高手。余正煌原本要求的和解金是200萬元，但小智自稱「失業」、「沒收入」；余正煌一心軟，就同意降為30萬元。事實上，余正煌這一年又好過了嗎，他不僅被調為內勤，考績被打乙等，還被監察院重啟陳年舊案調查。只要不是自己人，蔡政府就會搞「圍毆」這套。諷刺的是，林智堅還假仙地說，「現在沒有能力幫你」；彷彿余正煌的困境不是他造成似的。

到底誰抄誰，現在已經見了真章。但還沒了的是，量產了一堆國發所碩士又對余正煌不公的陳明通，能否如願拿到退休金，迄今還是個謎。台大搞神秘，教育部也不說穿，莫非各方都在設法暗助他過關？

林智堅 教育部 退休金

上一則

少子化嚴重 兒童車禍死傷15年反增加2成

下一則

北一女畢典 校長：盼學生能分辨「有人在胡說八道」

延伸閱讀

綠林飛帆性騷吃案全身退 挨轟重演全黨保1人

綠林飛帆性騷吃案全身退 挨轟重演全黨保1人
論文抄襲案／林智堅捐30萬做公益 余正煌撤告

論文抄襲案／林智堅捐30萬做公益 余正煌撤告
台大遏止論文抄襲 林智堅條款上路

台大遏止論文抄襲 林智堅條款上路
黑白集／學倫案情治出手？要折彎高教脊梁

黑白集／學倫案情治出手？要折彎高教脊梁

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌