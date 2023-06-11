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台灣傳播學界性平連署 3訴求：沒有人是局外人

記者趙宥寧／台北11日電
台灣師範大學大眾傳播研究所等傳播學界師生，共同發起「不要沉默」連署，已有近300名傳播系所的師生具名響應。(取材自臉書)
台灣師範大學大眾傳播研究所等傳播學界師生，共同發起「不要沉默」連署，已有近300名傳播系所的師生具名響應。(取材自臉書)

台灣掀起「#MeToo」巨浪。台灣師範大學大眾傳播研究所等傳播學界師生，共同發起「不要沉默」連署，已有近300名傳播系所的師生具名響應。聲明內容指出，性別平等意識不應淪為一種口號，而應融入成為橫跨教育面、職場面與法規面的重要價值。

台師大大傳所在臉書粉專發表「來自傳播學界的共同呼籲 No Silence！以行動支持更好的性平環境」的文章（ https://www.facebook.com/masscom.ntnu/posts/746839823901572 ）。內容表示，近期台灣政壇接連爆出性騷擾案與「#MeToo」受害者，衝擊整個社會、傷害尊嚴與人權，特別是當許多當事人具備傳播專業與技能，從事狹義或廣義的媒體與傳播工作。

內容表示，我們強烈譴責性騷行為者，聲援那些挺身而出的人。身為傳播科系的教師與學生，我們深知傳播的重要性。近期的事件，也使我們師生重新檢視自己是如何看待媒體環境與其他領域的連動。沒有人應該被迫接受任何形式的性騷擾、性侵犯，以及後續可能產生的身心創傷、毀損的工作及自我價值。我們堅定的譴責各種違反性別工作平等法的行為，並希望透過教育與發聲來參與改變。

聲明文指出，我們不應該沉默，也不該「就這樣算了」。我們希望擴大「不要沉默」的螺旋。共有3點呼籲，包括「NO SILENCE! 1 強化職場的性平申訴機制」、「NO SILENCE! 2 深化傳播教育場域的性平概念及討論」、「NO SILENCE! 3 因事制宜的法規制定與監督」。

聲明表示，現今性別多元的社會裡，每個人的身體自主與界線都應被尊重與重視。性別平等意識不應淪為一種口號，而應融入成為橫跨教育面、職場面與法規面的重要價值。在性別平等這條路上，沒有人是局外人。

參與連署者，包括台師大大傳所長蔡如音、陽明交通大學傳播與科技學系教授魏玓、台大新聞研究所長洪貞玲、政治大學廣播電視學系教授許瓊文等，將近300名傳播學界師生。

性騷擾 教育 性侵

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